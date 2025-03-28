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Зеленский о новом соглашении по недрам с США: содержит то, что отвергали стороны

Пятница 28 марта 2025 19:14
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Зеленский о новом соглашении по недрам с США: содержит то, что отвергали стороны Фото: Владимир Зеленский, президент Украины (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

Украина только сегодня официально получила от США проект сделки о недрах. Он содержит пункты, которые ранее отвергали стороны.

Как передает РБК-Украина, об этом на брифинге заявил президент Украины Владимир Зеленский.

"Официально украинская сторона, а именно Кабинет министров Украины и мой офис сегодня нотой официально получили вариант или предложения США. Это важно, не когда-то, а сегодня", - подчеркнул Зеленский.

Он уточнил, что новый проект соглашения получила первый вице-премьер, министр экономики Юлия Свириденко в двустороннем контакте с министром финансов США Скоттом Бессентом.

"Это совсем другой документ, там много всего, о чем речь не шла, а также появились некоторые вещи, которые ранее стороны отвергали уже", - добавил президент.

Он подчеркнул, что хочет получить конкретную рецензию юристов. Они должны будут сравнить все версии такой сделки.

"У нас есть Конституция Украины, в которой ясно понятно кому что принадлежит. Далее в Конституции ясно понятно, что наш курс в ЕС, мы делаем какие-то шаги... Ничто, что может угрожать вступлению Украины в ЕС не может быть воспринято", - напомнил Зеленский.

Глава государства отметил, что часть предложений в сделке отсеется. И когда там не будет законодательных угроз, он ее оценит. А пока что, по словам президента, он не хочет "реагировать на каждый месседж".

Предложение США

Напомним, недавно стало известно, что США предложили Украине заключить сразу полную сделку о недрах. Ранее страны хотели подписать рамочное соглашение.

В частности, в проекте соглашения предусматривается, что США будут иметь полный контроль над энергетической и добывающей отраслями.

Детально о новой сделке - в материале РБК-Украина.

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