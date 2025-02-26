Шмыгаль сделал важное заявление о соглашении Украины и США
Украина и США фактически отработали окончательный вариант соглашения по редкоземельным ископаемым. На сегодня это соглашение называется "Соглашением об установлении правил и условий инвестиционного фонда восстановления Украины".
Как сообщает РБК-Украина, об этом рассказал премьер-министр Украины Денис Шмыгаль в эфире национального телемарафона.
"Мы фактически наработали окончательный вариант. На сегодня это соглашение называется "Соглашением об установлении правил и условий инвестиционного фонда восстановления Украины". Фактически, это предварительный договор, который будет иметь юридическую силу. Он предусматривает создание инвестиционного фонда для восстановления Украины, которым Украина и США совместно будут управлять и наполнять", - рассказал Шмыгаль.
По его словам, это соглашение напрямую связано с гарантиями безопасности Украины, и ни президент Владимир Зеленский, ни Кабмин не будут рассматривать его без этого.
"В преамбуле соглашения очень четко указано, что, принимая во внимание желание американского народа инвестировать вместе с Украиной в свободное, суверенное и безопасное государство, это является началом соглашения. Я прямо цитирую текст, и это важно для нас, чтобы понять, с какой целью оно заключено. Безопасный характер этого соглашения - это приоритет номер один для нашей страны, правительства и президента", - подчеркнул премьер.
В соглашении содержится ссылка на Будапештский меморандум, который подчеркивает вклад Украины в международную безопасность путем отказа от третьего по величине ядерного арсенала в мире.
Ожидается, что документ будет рассмотрен правительством Украины и окончательно согласован во время переговоров между президентами Украины и США.
Основные положения соглашения о редкоземельных металлах:
- создание инвестиционного фонда - Украина и США на равных будут управлять Фондом восстановления Украины;
- привязка к гарантиям безопасности - соглашение является частью архитектуры безопасности, включая поддержку вступления Украины в НАТО или альтернативные гарантии;
- финансирование фонда - 50% доходов Украины от ренты или лицензий на полезные ископаемые и дивидендов на объекты инфраструктуры будут направляться в фонд;
- совместные взносы США и Украины - средства будут инвестированы в восстановление, экономику и безопасность Украины;
- признание вклада Украины в международную безопасность - упоминание об отказе от ядерного арсенала (отсылка к Будапештскому меморандуму);
- управление фондом - осуществляется совместно правительствами Украины и США.
Соглашение согласовано
Вчера издание Financial Times со ссылкой на источники писало, что Украина и США согласовали детали соглашения по редкоземельным металлам. В тексте отмечалось, что Украина готова подписать соглашение, которое предусматривает совместную с США разработку своих минеральных ресурсов, включая нефть и газ.
По информации FT, окончательный вариант соглашения предусматривает создание фонда, в который Украина будет отчислять 50 процентов доходов от продажи редкоземельных ресурсов.
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