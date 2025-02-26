Шмыгаль сделал важное заявление о соглашении Украины и США

Украина и США фактически отработали окончательный вариант соглашения по редкоземельным ископаемым. На сегодня это соглашение называется "Соглашением об установлении правил и условий инвестиционного фонда восстановления Украины".

Как сообщает РБК-Украина, об этом рассказал премьер-министр Украины Денис Шмыгаль в эфире национального телемарафона.

"Мы фактически наработали окончательный вариант. На сегодня это соглашение называется "Соглашением об установлении правил и условий инвестиционного фонда восстановления Украины". Фактически, это предварительный договор, который будет иметь юридическую силу. Он предусматривает создание инвестиционного фонда для восстановления Украины, которым Украина и США совместно будут управлять и наполнять", - рассказал Шмыгаль.

По его словам, это соглашение напрямую связано с гарантиями безопасности Украины, и ни президент Владимир Зеленский, ни Кабмин не будут рассматривать его без этого.

"В преамбуле соглашения очень четко указано, что, принимая во внимание желание американского народа инвестировать вместе с Украиной в свободное, суверенное и безопасное государство, это является началом соглашения. Я прямо цитирую текст, и это важно для нас, чтобы понять, с какой целью оно заключено. Безопасный характер этого соглашения - это приоритет номер один для нашей страны, правительства и президента", - подчеркнул премьер.

В соглашении содержится ссылка на Будапештский меморандум, который подчеркивает вклад Украины в международную безопасность путем отказа от третьего по величине ядерного арсенала в мире.

Ожидается, что документ будет рассмотрен правительством Украины и окончательно согласован во время переговоров между президентами Украины и США.

Основные положения соглашения о редкоземельных металлах:

создание инвестиционного фонда - Украина и США на равных будут управлять Фондом восстановления Украины;

привязка к гарантиям безопасности - соглашение является частью архитектуры безопасности, включая поддержку вступления Украины в НАТО или альтернативные гарантии;

финансирование фонда - 50% доходов Украины от ренты или лицензий на полезные ископаемые и дивидендов на объекты инфраструктуры будут направляться в фонд;

совместные взносы США и Украины - средства будут инвестированы в восстановление, экономику и безопасность Украины;

признание вклада Украины в международную безопасность - упоминание об отказе от ядерного арсенала (отсылка к Будапештскому меморандуму);

управление фондом - осуществляется совместно правительствами Украины и США.

Соглашение согласовано

Вчера издание Financial Times со ссылкой на источники писало, что Украина и США согласовали детали соглашения по редкоземельным металлам. В тексте отмечалось, что Украина готова подписать соглашение, которое предусматривает совместную с США разработку своих минеральных ресурсов, включая нефть и газ.

По информации FT, окончательный вариант соглашения предусматривает создание фонда, в который Украина будет отчислять 50 процентов доходов от продажи редкоземельных ресурсов.