Зеленский об ударах вглубь РФ: после визита Блинкена и Лемми не должно быть незакрытых вопросов

Президент Украины Владимир Зеленский отметил важность получения Украиной оружия с достаточной дальнобойностью. Об этом он сообщил после встречи с госсекретарем США Энтони Блинкеном и британским секретарем по иностранным делам Дэвидом Ламми, которые посетили Киев.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на выступление главы государства на встрече Ялтинской европейской стратегии, которое он опубликовал в Telegram.

"Надеюсь, что после нашего разговора уже не может быть ни одного незакрытого вопроса о том, почему Украина нуждается в достаточной дальнобойности. Я хочу подчеркнуть: достаточной. Достаточной не для того, чтобы просто сказать, что решение есть. Дальнобойности, достаточной для того, чтобы изменить ход войны и заставить Россию искать мира", - заявил он.

Разрешение бить вглубь РФ

Украина получает дальнобойные ракеты от Великобритании, США и Франции, однако использование этого оружия для ударов по территории России все еще ограничено.

Пресс-секретарь Белого дома Джон Кирби сообщил, что США продолжают вести закрытые переговоры с Украиной по этому вопросу.

В скором времени ожидается встреча президента США Джо Байдена с премьер-министром Великобритании Киром Стармером, где будут обсуждать возможность разрешения Вооруженным силам Украины наносить удары по российской территории.

Министр обороны Германии Борис Писториус отметил, что международное право разрешает использование западного оружия для атак на территории России, однако решения по этому поводу должны принимать страны, поставляющие оружие.

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