ua en ru
Пт, 13 вересня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Олімпіада 2024 Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Зеленський про удари вглиб РФ: після візиту Блінкена і Леммі не має бути незакритих питань

П'ятниця 13 вересня 2024 15:55
UA EN RU
Зеленський про удари вглиб РФ: після візиту Блінкена і Леммі не має бути незакритих питань Фото: президент України Володимир Зеленський (Getty Images)
Автор: Валерія Поліщук

Президент України Володимир Зеленський наголосив на важливості отримання Україною зброї з достатньою далекобійністю. Про це він повідомив після зустрічі з держсекретарем США Ентоні Блінкеном і британським секретарем із закордонних справ Девідом Ламмі, які відвідали Київ.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на виступ голови держави на зустрічі Ялтинської європейської стратегії, який він опублікував в Telegram.

"Сподіваюся, що після нашої розмови вже не може бути жодного незакритого питання про те, чому Україна потребує достатньої далекобійності. Я хочу підкреслити: достатньої. Достатньої не для того, щоб просто сказати, що рішення є. Далекобійності, достатньої для того, щоб змінити хід війни та змусити Росію шукати миру", - заявив він.

Зеленський висловив сподівання на результативну підтримку міжнародних партнерів.

Дозвіл бити вглиб РФ

Україна отримує далекобійні ракети від Великої Британії, США та Франції, проте використання цієї зброї для ударів по території Росії все ще обмежене.

Прес-секретар Білого дому Джон Кірбі повідомив, що США продовжують вести закриті переговори з Україною щодо цього питання.

Незабаром очікується зустріч президента США Джо Байдена з прем’єр-міністром Великобританії Кіром Стармером, де обговорюватимуть можливість дозволу Збройним силам України завдавати удари по російській території.

Міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус зазначив, що міжнародне право дозволяє використання західної зброї для атак на території Росії, проте рішення щодо цього повинні ухвалювати країни, що постачають зброю.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Володимир Зеленський Російська Федерація Сполучені Штати Америки Війна в Україні Війна Росії проти України
NEWS
Оборонці "Азовсталі" і не тільки. Україна повернула з полону ще 49 військових
Оборонці "Азовсталі" і не тільки. Україна повернула з полону ще 49 військових
DAILY
Осінь президентів. Три виклики для України та Зеленського на тлі виборів у США
Роман Коткореспондент РБК-Україна Осінь президентів. Три виклики для України та Зеленського на тлі виборів у США