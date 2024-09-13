Писториус допустил использование западного оружия для ударов вглубь России
Министр обороны Германии Борис Писториус заявил о допустимости использования Украиной западного оружия для ударов по целям на территории России.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Tagesschau.
В ходе выступления в Берлине Писториус отметил, что международное право не запрещает такие действия. Однако решение о том, стоит ли разрешать подобное применение, остается за странами, поставляющими оружие, добавил министр.
Писториус подчеркнул, что США и Великобритания могут быть на грани того, чтобы разрешить использование их вооружений для ударов по России.
"Партнеры, которые поставляют оружие, свободны в своих решениях", - отметил глава оборонного ведомства.
Комментируя возможную реакцию российского диктатора Владимира Путина, который может расценить такие действия как эскалацию конфликта, Писториус заявил: "Угрозы Путина - это всего лишь угрозы. Он угрожает, когда хочет, и заманивает, когда считает нужным".
Разрешение бить вглубь РФ
Украина получает дальнобойные ракеты от Великобритании, США и Франции, однако удары по территории России все еще находятся под ограничениями.
Пресс-секретарь Белого дома Джон Кирби заявил, что США продолжают вести закрытые переговоры с Украиной по этому вопросу.
Ожидается, что в ближайшее время президент США Джо Байден встретится с премьер-министром Великобритании Киром Стармером, и одной из тем обсуждения станет возможность нанесения ВСУ ударов по российской территории.
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