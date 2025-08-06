Зеленский об ударе РФ по базе отдыха на Запорожье: только жестокость, чтобы запугать

В Запорожском районе медики и спасатели помогают раненым после российского удара. Военного смысла в этом ударе - ноль. Только жестокость, чтобы запугать.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram президента Украины Владимира Зеленского.

"Сейчас в Запорожском районе наши медики и спасатели помогают раненым после российского удара по обычной базе отдыха. Двенадцать человек травмированы, известно, к сожалению, о двух погибших. Военного смысла в этом ударе - ноль. Только жестокость, чтобы запугать", - отметил Зеленский.

Он также подчеркнул, что несмотря на слова Кремля, искренне стремиться закончить войну они будут только почувствовав надлежащее давление. И именно сейчас очень важно усиливать все рычаги в арсенале США, Европы и "семерки", чтобы прекращение огня действительно наступило немедленно.

"Украина видит политическую волю, ценит усилия наших партнеров, Америки и всех, кто помогает. И мы рассчитываем на нужные решения", - добавил глава государства.