Зеленський про удар РФ по базі відпочинку на Запоріжжі: лише жорстокість, щоб залякати

У Запорізькому районі медики та рятувальники допомагають пораненим після російського удару. Військового сенсу в цьому ударі – нуль. Лише жорстокість, щоб залякати.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram президента України Володимира Зеленського.

"Зараз у Запорізькому районі наші медики та рятувальники допомагають пораненим після російського удару по звичайній базі відпочинку. Дванадцять людей травмовані, відомо, на жаль, про двох загиблих. Військового сенсу в цьому ударі – нуль. Лише жорстокість, щоб залякати", - зазначив Зеленський.

Він також підкреслив, що попри слова Кремля, щиро прагнути закінчити війну вони будуть лише відчувши належний тиск. І саме зараз дуже важливо посилювати всі важелі в арсеналі США, Європи та "сімки", щоб припинення вогню справді настало негайно.

"Україна бачить політичну волю, цінує зусилля наших партнерів, Америки та всіх, хто допомагає. І ми розраховуємо на потрібні рішення", - додав глава держави.