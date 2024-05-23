Зеленский об ударе по Харькову: это все еще возможно из-за дефицита ПВО и дальнобойности

По словам Зеленского, сегодня было много реакций в Украине и мире на российские удары по Харькову, Люботину и Дергачам, в результате которых погибли и пострадали люди, но важно открыто говорить, почему эти удары до сих пор возможны.

"Только потому, что Украина до сих пор имеет ограничения в защите. Это дефицит систем ПВО, которые действительно есть у мира. Это дефицит дальнобойности для наших воинов и абсолютное отсутствие возможности уничтожать именно источник российского террора вблизи наших границ, в частности ракетные установки, которые, собственно, бьют по Украине - по жизни наших людей", - подчеркнул он.

Украинцы должны иметь все необходимые инструменты, чтобы действительно побеждать террористов, считает президент, а потому нужно больше решительности лидеров мира.

"И каждый лидер, который, как и украинцы, воспринимает это, каждое государство, действительно полностью поддерживающее наше противодействие террору, - я благодарю вас. Но нужно больше усилий, больше решимости - решимости лидеров мира, - чтобы российский террор наконец проиграл ", - сказал глава государства.