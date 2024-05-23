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Зеленский об ударе по Харькову: это все еще возможно из-за дефицита ПВО и дальнобойности

Фото: Владимир Зеленский, президент Украины (president.gov.ua)
Автор: Дмитрий Левицкий

Российские войска все еще могут наносить удары по Харькову и Харьковской области из-за того, что украинские Силы обороны до сих пор не имеют достаточного количества ПВО и ограничены в ударах по территории РФ.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление президента Владимира Зеленского в вечернем видеообращении.

По словам Зеленского, сегодня было много реакций в Украине и мире на российские удары по Харькову, Люботину и Дергачам, в результате которых погибли и пострадали люди, но важно открыто говорить, почему эти удары до сих пор возможны.

"Только потому, что Украина до сих пор имеет ограничения в защите. Это дефицит систем ПВО, которые действительно есть у мира. Это дефицит дальнобойности для наших воинов и абсолютное отсутствие возможности уничтожать именно источник российского террора вблизи наших границ, в частности ракетные установки, которые, собственно, бьют по Украине - по жизни наших людей", - подчеркнул он.

Украинцы должны иметь все необходимые инструменты, чтобы действительно побеждать террористов, считает президент, а потому нужно больше решительности лидеров мира.

"И каждый лидер, который, как и украинцы, воспринимает это, каждое государство, действительно полностью поддерживающее наше противодействие террору, - я благодарю вас. Но нужно больше усилий, больше решимости - решимости лидеров мира, - чтобы российский террор наконец проиграл ", - сказал глава государства.

Российские удары по Харькову и области

Напомним, сегодня российская армия запустила сразу 15 ракет по Харькову и Люботину. В результате обстрела погибли 7 человек, а еще 21 человек получил ранения.

Под вражеским ударом, в частности, оказалась крупная типография "Фактор-Печать", где находится цех издательства Vivat.

После обстрела министр иностранных дел Дмитрий Кулеба подверг критике союзников из-за задержки с усилением украинского ПВО. Как подчеркнул министр, слова поддержки не способны сбивать российские ракеты, а семь систем Patriot не столь велика цена за мир в Европе.

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Владимир ЗеленскийОбстрел Харькова