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Россияне обстреляли типографию Vivat в Харькове (фото)

Харьков, Четверг 23 мая 2024 14:16
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Россияне обстреляли типографию Vivat в Харькове (фото) Фото: типографию Vivat в Харькове обстреляли 23 мая (t.me/synegubov)
Автор: Наталья Юрченко

Типография Vivat в Харькове попала под вражеский обстрел 23 мая. В результате атаки есть погибшие и раненые.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Офис генпрокурора и главу Харьковской ОВА Олега Синегубова в Telegram.

Сегодня российская армия нанесла ракетные удары по Основянскому району Харькова. Правоохранители отмечают, что вражеские ракеты попали по территории типографии. Там произошел масштабный пожар.

t.me/pgo_gov_ru

Известно о семи погибших и 17 травмированных в результате атаки. Все пострадавшие - работники предприятия. На месте попадания идет разбор завалов.

t.me/synegubov

В сети пишут, что было попадание в предприятие "Фактор-Печать", где находится цех издательства Vivat. Попадание по типографии подтвердила гендиректор Vivat Юлия Орлова в комментариях Telegram-канала "Читай, krw, книги".

Россияне обстреляли типографию Vivat в Харькове (фото)

Позже издательство Vivat официально подтвердило обстрел "Фактор-Печать" в Харькове. Отмечается, что это один из крупнейших типографских комплексов полного цикла в Европе. Там печатаются не только книги Vivat, но и практически все украинские издательства.

Обстрел Харькова 23 мая

Российские оккупанты сегодня обстреляли Харьков и Люботын. По словам президента Владимира Зеленского, россияне выпустили сразу 15 ракет. По предварительным данным, это были зенитные ракеты С-300.

Известно, что были "прилеты" в разных районах. Оккупанты попали по транспортной инфраструктуре, коммунальному и частному предприятию.

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