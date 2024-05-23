Россияне обстреляли типографию Vivat в Харькове (фото)
Типография Vivat в Харькове попала под вражеский обстрел 23 мая. В результате атаки есть погибшие и раненые.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Офис генпрокурора и главу Харьковской ОВА Олега Синегубова в Telegram.
Сегодня российская армия нанесла ракетные удары по Основянскому району Харькова. Правоохранители отмечают, что вражеские ракеты попали по территории типографии. Там произошел масштабный пожар.
t.me/pgo_gov_ru
Известно о семи погибших и 17 травмированных в результате атаки. Все пострадавшие - работники предприятия. На месте попадания идет разбор завалов.
t.me/synegubov
В сети пишут, что было попадание в предприятие "Фактор-Печать", где находится цех издательства Vivat. Попадание по типографии подтвердила гендиректор Vivat Юлия Орлова в комментариях Telegram-канала "Читай, krw, книги".
Позже издательство Vivat официально подтвердило обстрел "Фактор-Печать" в Харькове. Отмечается, что это один из крупнейших типографских комплексов полного цикла в Европе. Там печатаются не только книги Vivat, но и практически все украинские издательства.
Обстрел Харькова 23 мая
Российские оккупанты сегодня обстреляли Харьков и Люботын. По словам президента Владимира Зеленского, россияне выпустили сразу 15 ракет. По предварительным данным, это были зенитные ракеты С-300.
Известно, что были "прилеты" в разных районах. Оккупанты попали по транспортной инфраструктуре, коммунальному и частному предприятию.
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