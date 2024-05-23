Россияне обстреляли типографию Vivat в Харькове (фото)

Типография Vivat в Харькове попала под вражеский обстрел 23 мая. В результате атаки есть погибшие и раненые.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Офис генпрокурора и главу Харьковской ОВА Олега Синегубова в Telegram.

Сегодня российская армия нанесла ракетные удары по Основянскому району Харькова. Правоохранители отмечают, что вражеские ракеты попали по территории типографии. Там произошел масштабный пожар.

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Известно о семи погибших и 17 травмированных в результате атаки. Все пострадавшие - работники предприятия. На месте попадания идет разбор завалов.

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В сети пишут, что было попадание в предприятие "Фактор-Печать", где находится цех издательства Vivat. Попадание по типографии подтвердила гендиректор Vivat Юлия Орлова в комментариях Telegram-канала "Читай, krw, книги".

Позже издательство Vivat официально подтвердило обстрел "Фактор-Печать" в Харькове. Отмечается, что это один из крупнейших типографских комплексов полного цикла в Европе. Там печатаются не только книги Vivat, но и практически все украинские издательства.