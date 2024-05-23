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Зеленський про удар по Харкову: це досі можливо через дефіцит ППО і далекобійності

Фото: Володимир Зеленський, президент України (president.gov.ua)
Автор: Дмитро Левицький

Російські війська все ще можуть завдавати ударів по Харкову та Харківській області через те, що українська Сили оборони досі не мають достатньої кількості ППО та обмежені в ударах по території РФ.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву президента Володимира Зеленського у вечірньому відеозверненні.

За словами Зеленського, сьогодні було багато реакцій в Україні та світі на російські удари по Харкову, Люботину та Дергачах, в результаті яких загинули та постраждали люди, але важливо відкрито говорити, чому ці удари досі можливі.

"Лише тому, що Україна досі має обмеження в захисті. Це дефіцит систем ППО, які насправді є у світу. Це дефіцит далекобійності для наших воїнів і абсолютна відсутність можливості знищувати саме джерело російського терору поблизу наших кордонів, зокрема ракетні установки, які, власне, бʼють по Україні - по життю наших людей", - наголосив він.

Українці повинні мати всі необхідні інструменти, щоб дійсно перемагати терористів, вважає президент, а тому потрібно більше рішучості лідерів світу.

"І кожен лідер, який, так само як і українці, сприймає це, кожна держава, що дійсно повністю підтримує нашу протидію терору, - я дякую вам. Але потрібно більше зусиль, більше рішучості - рішучості лідерів світу, - щоб російський терор нарешті програв", - сказав глава держави.

Російські удари по Харкову та області

Нагадаємо, сьогодні російська армія запустила одразу 15 ракет по Харкову й Люботину. В результаті обстрілу загинули 7 людей, а ще 21 людина отримала поранення.

Під ворожим ударом, зокрема, опинилася велика друкарня "Фактор-Друк", де знаходиться цех видавництва Vivat.

Після обстрілу міністр закордонних справ Дмитро Кулеба розкритикував союзників через затримку з посиленням української ППО. Як наголосив міністр, слова підтримки не здатні збивати російські ракети, а сім систем Patriot не така й велика ціна за мир в Європі.

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Володимир ЗеленськийОбстріл Харкова