Зеленський про удар по Харкову: це досі можливо через дефіцит ППО і далекобійності

За словами Зеленського, сьогодні було багато реакцій в Україні та світі на російські удари по Харкову, Люботину та Дергачах, в результаті яких загинули та постраждали люди, але важливо відкрито говорити, чому ці удари досі можливі.

"Лише тому, що Україна досі має обмеження в захисті. Це дефіцит систем ППО, які насправді є у світу. Це дефіцит далекобійності для наших воїнів і абсолютна відсутність можливості знищувати саме джерело російського терору поблизу наших кордонів, зокрема ракетні установки, які, власне, бʼють по Україні - по життю наших людей", - наголосив він.

Українці повинні мати всі необхідні інструменти, щоб дійсно перемагати терористів, вважає президент, а тому потрібно більше рішучості лідерів світу.

"І кожен лідер, який, так само як і українці, сприймає це, кожна держава, що дійсно повністю підтримує нашу протидію терору, - я дякую вам. Але потрібно більше зусиль, більше рішучості - рішучості лідерів світу, - щоб російський терор нарешті програв", - сказав глава держави.