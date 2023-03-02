Зеленский об ударе по дому в Запорожье: будет как военный, так и юридический ответ

Украина обеспечит россиянам военный и юридический ответ за удар по многоэтажке в Запорожье.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на вечернее обращение президента Украины Владимира Зеленского.

"За сегодняшний зверский ракетный обстрел Запорожья будет наш ответ. Как военный, так и юридический. Оккупант неизбежно будет ощущать нашу силу справедливости во всех смыслах этого слова", - подчеркнул глава государства.

Напомним, сегодня, 2 марта, ночью россияне ударили по многоэтажке в Запорожье, в результате чего здание было сильно повреждено.

Согласно последним данным, двое человек погибли, еще восемь - получили ранения.

При этом еще десять мирных жителей считаются без вести пропавшими. Их ищут спасатели.

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