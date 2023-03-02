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Зеленський про удар по будинку в Запоріжжі: буде як військова, так і юридична відповідь

Фото: Володимир Зеленський, президент України (facebook.com/navy mil gov ua)
Автор: Іван Носальський

Україна забезпечить росіянам військову та юридичну відповідь за удар по багатоповерхівці у Запоріжжі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на вечірнє звернення президента України Володимира Зеленського.

"За сьогоднішній звірячий ракетний обстріл Запоріжжя буде наша відповідь. Як військова, так і юридична. Окупант неминуче відчуватиме нашу силу справедливості у всіх сенсах цього слова", - наголосив голова держави.

Нагадаємо, сьогодні, 2 березня, вночі росіяни вдарили по багатоповерхівці в Запоріжжі, внаслідок чого будівля зазнала сильних пошкоджень.

Згідно з останніми даними, двоє людей загинули, ще вісім - отримали поранення.

При цьому ще десять мирних жителів вважаються зниклими безвісти. Їх шукають рятувальники.

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Володимир ЗеленськийЗапоріжжяВійна Росії проти Україниракетный удар