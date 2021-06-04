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В Україні більше немає "злодіїв у законі", - Данілов

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Київ, П'ятниця 04 червня 2021 17:52
В Україні більше немає "злодіїв у законі", - Данілов Фото: Олексій Данілов, секретар РНБО (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: РБК-Україна

Секретар Ради національної безпеки й оборони України Олексій Данілов заявив, що в країні більше немає "злодіїв у законі". Водночас триває процедура видворення "кримінальних авторитетів", зі 111 їх залишилося 42.

Про це він повідомив під час брифінгу Банковій.

"З початку року на території України знаходилося 34 людини, які мали статус "злодіїв у законі", на сьогоднішній день у нас таких людей нуль. Після рішення Ради нацбезпеки їх було 17, сьогодні жодного злочинця, який є під цими атрибутами у нашій країні", - розповів секретар РНБО.

За його словами, в Україні під санкціями знаходилося 111 "кримінальних авторитетів". Втім з-поміж них залишилося 42, відносно яких сьогодні триває процедура виселення з нашої країни.

Данілов додав, що 36 "кримінальних авторитетів" уже відправилися за місцем бажання свого перебування, а 33 перебувають під слідством.

Він наголосив, що МВС сподівається найближчим часом також викорінити із території України всіх "кримінальних авторитетів".

Нагадаємо, що сьогодні Рада національної безпеки і оборони провела чергове засідання в Офісі президента. На порядку денному сьогоднішнього засідання було 8 питань.

Зазначимо, що третім питанням засідання РНБО був огляд загальнодержавної системи боротьби з тероризмом.

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