Зеленский об участии Китая в саммите мира: все цивилизованные страны должны быть вовлечены

"Китай играет большую роль в мире, поэтому мы бы очень хотели, чтобы Китай также был вовлечен в нашу формулу, в саммит", - сказал президент.

Однако, по его словам, не все зависит от желания Украины.

"Будем надеяться, что все цивилизованные страны были привлечены к саммиту мира", - добавил Зеленский.

Украинская формула мира

Во время выступления на саммите G20 в ноябре 2022 года президент Владимир Зеленский предложил формулу мира, чтобы остановить российское полномасштабное вторжение.

Сегодня стало известно, что украинская и швейцарская команды с завтрашнего дня начинают подготовку к проведению глобального саммита мира на уровне лидеров государств-участников.

Вчера член Федерального совета Швейцарии Игнацио Кассис заявил, что Китай должен быть вовлечен в усилия, направленные на прекращение войны между Украиной и Россией.