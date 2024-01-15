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Зеленский об участии Китая в саммите мира: все цивилизованные страны должны быть вовлечены

Архивное фото: Владимир Зеленский, президент Украины (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Дмитрий Браславский

Китай играет большую роль в мире, поэтому Украина хочет, чтобы эта страна была привлечена к саммиту мира.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на президента Владимира Зеленского.

"Китай играет большую роль в мире, поэтому мы бы очень хотели, чтобы Китай также был вовлечен в нашу формулу, в саммит", - сказал президент.

Однако, по его словам, не все зависит от желания Украины.

"Будем надеяться, что все цивилизованные страны были привлечены к саммиту мира", - добавил Зеленский.

Украинская формула мира

Во время выступления на саммите G20 в ноябре 2022 года президент Владимир Зеленский предложил формулу мира, чтобы остановить российское полномасштабное вторжение.

Сегодня стало известно, что украинская и швейцарская команды с завтрашнего дня начинают подготовку к проведению глобального саммита мира на уровне лидеров государств-участников.

Вчера член Федерального совета Швейцарии Игнацио Кассис заявил, что Китай должен быть вовлечен в усилия, направленные на прекращение войны между Украиной и Россией.

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