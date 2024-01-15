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Зеленський про участь Китаю в саміті миру: всі цивілізовані країни мають бути залучені

Архівне фото: Володимир Зеленський, президент України (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Дмитро Браславський

Китай відіграє велику роль у світі, тому Україна хоче, щоб ця країна була залучена до саміту миру.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на президента Володимира Зеленського.

"Китай відіграє велику роль у світі, тому ми б дуже хотіли, щоб Китай також був залучений до нашої формули, до саміту", - сказав президент.

Однак, за його словами, не все залежить від бажання України.

"Будемо сподіватися, що всі цивілізовані країни були залучені до саміту миру", - додав Зеленський.

Українська формула миру

Під час виступу на саміті G20 у листопаді 2022 року президент Володимир Зеленський запропонував формулу миру, щоб зупинити російське повномасштабне вторгнення.

Сьогодні стало відомо, що українська та швейцарська команди від завтрашнього розпочинають підготовку до проведення глобального саміту миру на рівні лідерів держав-учасниць.

Вчора член Федеральної ради Швейцарії Ігнаціо Кассіс заявив, що Китай має бути залучений до зусиль, спрямованих на припинення війни між Україною та Росією.

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Володимир ЗеленськийКитайВійна в Україні