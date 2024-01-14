ua en ru
Вс, 14 января News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

В Швейцарии призвали Китай повлиять на РФ после его игнорирования встречи по "формуле мира"

Китай, Воскресенье 14 января 2024 17:03
UA EN RU
В Швейцарии призвали Китай повлиять на РФ после его игнорирования встречи по "формуле мира" Фото: Китай должен был прекратить войну в Украине (Getty Images)
Автор: Карина Левицкая

Сопредседатель встречи ведущих дипломатов с целью подготовки почвы для мирного плана Швейцарии Игнацио Кассис заявил, что Китай должен быть привлечен к усилиям, направленным на прекращение войны между Украиной и Россией.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

"Китай играет немаловажную роль. Мы должны найти пути сотрудничества с Китаем", - сказал Кассис.

Отметим, что Китай не был представлен на встрече советников по национальной безопасности накануне Всемирного экономического форума в Давосе, где была проведена встреча более 80 чиновников.

Это уже четвертая подобная встреча, организованная Украиной, которая, по словам Кассиса, должна проложить путь к переговорам между Москвой и Киевом о прекращении войны.

"Мир для украинского народа крайне необходим... Мы должны сделать все, чтобы окончить эту войну", - сказал Кассис.

Форум в Давосе

Напомним, СМИ писали, что президент Украины Владимир Зеленский может посетить Швейцарию и принять участие в Международном экономическом форуме. Украинский президент приедет в столицу Швейцарии - город Берн. Визит может длиться не менее двух дней.

Позже президент Всемирного экономического форума Берге Бренде подтвердил визит Зеленского. Также стало известно, что лидер Украины выступит со специальным обращением.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Швейцария Китай Война России против Украины
NEWS
В Румынии снова заблокировали один из КПП на границе с Украиной
В Румынии снова заблокировали один из КПП на границе с Украиной
DAILY
Под надзором Китая. Чего ждать от выборов на Тайване и приведут ли они к конфликту
Дмитрий Левицкийзаместитель шеф-редактора Под надзором Китая. Чего ждать от выборов на Тайване и приведут ли они к конфликту