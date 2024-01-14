В Швейцарии призвали Китай повлиять на РФ после его игнорирования встречи по "формуле мира"

Сопредседатель встречи ведущих дипломатов с целью подготовки почвы для мирного плана Швейцарии Игнацио Кассис заявил, что Китай должен быть привлечен к усилиям, направленным на прекращение войны между Украиной и Россией.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters .

"Китай играет немаловажную роль. Мы должны найти пути сотрудничества с Китаем", - сказал Кассис.

Отметим, что Китай не был представлен на встрече советников по национальной безопасности накануне Всемирного экономического форума в Давосе, где была проведена встреча более 80 чиновников.

Это уже четвертая подобная встреча, организованная Украиной, которая, по словам Кассиса, должна проложить путь к переговорам между Москвой и Киевом о прекращении войны.

"Мир для украинского народа крайне необходим... Мы должны сделать все, чтобы окончить эту войну", - сказал Кассис.

Форум в Давосе

Напомним, СМИ писали, что президент Украины Владимир Зеленский может посетить Швейцарию и принять участие в Международном экономическом форуме. Украинский президент приедет в столицу Швейцарии - город Берн. Визит может длиться не менее двух дней.

Позже президент Всемирного экономического форума Берге Бренде подтвердил визит Зеленского. Также стало известно, что лидер Украины выступит со специальным обращением.

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