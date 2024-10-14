План победы Украины будет опубликован в ближайшие дни, - посол

План победы Украины в войне с Россией будет представлен в скором времени. Это может произойти в ближайшие дни.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на посла Украины в Германии Алексея Макеева, которого цитирует Tagesschau.

Дипломат в эфире ZDF заявил, что первые подробности плана победы Украины будут опубликованы в ближайшие дни. Часть плана включает в себя военные, дипломатические и экономические шаги, чтобы заставить Россию идти на переговоры. Речь также идет о санкциях против России.