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План победы Украины будет опубликован в ближайшие дни, - посол

Берлин, Понедельник 14 октября 2024 13:00
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План победы Украины будет опубликован в ближайшие дни, - посол Фото: посол Украины в Германии Алексей Макеев (facebook com oleksii makeiev)
Автор: Наталья Юрченко

План победы Украины в войне с Россией будет представлен в скором времени. Это может произойти в ближайшие дни.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на посла Украины в Германии Алексея Макеева, которого цитирует Tagesschau.

Дипломат в эфире ZDF заявил, что первые подробности плана победы Украины будут опубликованы в ближайшие дни.

Часть плана включает в себя военные, дипломатические и экономические шаги, чтобы заставить Россию идти на переговоры. Речь также идет о санкциях против России.

План победы Украины

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский анонсировал план победы Украины в войне с Россией. Пока план не был представлен украинцам.

Глава государства показал план президенту США Джо Байдену, поскольку, по словам Зеленского, многие решения зависят от шагов США. Также план представили кандидатам в президенты США Камале Харрис и Дональду Трампу.

Кроме того, Зеленский ознакомил с планом европейских лидеров - премьер-министров Британии и Италии, президента Франции и канцлера Германии.

У Зеленского заявляли, что в скором времени план победы презентуют украинцам.

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