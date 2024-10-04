Зеленский о плане победы: не отменяет саммит мира, а усиливает позицию Украины
План победы Украины не отменяет намерения провести саммит мира. Такая инициатива необходима, чтобы усилить позицию страны.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление президента Украины Владимира Зеленского во время общения с главами общин Сумской области.
Глава государства рассказал, что план победы необходим, чтобы принудить Россию к дипломатическому завершению войны. Поэтому у Украины должна быть сильная позиция.
По его словам, если союзники действительно хотят, чтобы Украина победила, это необходимо подкрепить действиями, а не только разговорами.
"Он (план победы - ред.) не отменяет саммит мира, он просто очень сильно усиливает. В этом и тактика - Украина должна на любой саммит прийти максимально сильной. Мы считаем, что это можно сделать за эти ближайшие месяцы", - объяснил Зеленский.
Президент рассказал, что после того, как он представил план победы, Украина "может что-то услышать от партнеров".
"Какие-то шаги вперед могут быть. Услышим. Обязательно максимально какие-нибудь вещи, возможно, без детализации оружия, мы обществу скажем", - уточнил Зеленский.
Что предшествовало
Напомним, Украина только недавно завершила работу над планом победы. Такую инициативу президент Украины Владимир Зеленский представил во время своего визита в США президенту Джо Байдену, а также кандидатам в президенты Камале Харрис и Дональду Трампу.
Полное содержание плана победы пока неизвестно. Но, по словам руководителя ОП Андрея Ермака, инициативу представят украинцам.
Комментируя план победы, в Госдепе США отметили, что он содержит продуктивные шаги. Обсуждения по этому вопросу продолжаться, уточнили в американском ведомстве.
Более детально о плане победы - в материале РБК-Украина.
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