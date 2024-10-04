Зеленский о плане победы: не отменяет саммит мира, а усиливает позицию Украины

План победы Украины не отменяет намерения провести саммит мира. Такая инициатива необходима, чтобы усилить позицию страны.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление президента Украины Владимира Зеленского во время общения с главами общин Сумской области.

Глава государства рассказал, что план победы необходим, чтобы принудить Россию к дипломатическому завершению войны. Поэтому у Украины должна быть сильная позиция.

По его словам, если союзники действительно хотят, чтобы Украина победила, это необходимо подкрепить действиями, а не только разговорами.

"Он (план победы - ред.) не отменяет саммит мира, он просто очень сильно усиливает. В этом и тактика - Украина должна на любой саммит прийти максимально сильной. Мы считаем, что это можно сделать за эти ближайшие месяцы", - объяснил Зеленский.

Президент рассказал, что после того, как он представил план победы, Украина "может что-то услышать от партнеров".

"Какие-то шаги вперед могут быть. Услышим. Обязательно максимально какие-нибудь вещи, возможно, без детализации оружия, мы обществу скажем", - уточнил Зеленский.