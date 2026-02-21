ua en ru
ISW раскрыл ложь России о масштабных "успехах" на фронте: реальные цифры

Россия, Суббота 21 февраля 2026 11:35
UA EN RU
ISW раскрыл ложь России о масштабных "успехах" на фронте: реальные цифры Иллюстративное фото: ISW раскрыл ложь России о масштабных "успехах" на фронте (GettyImages)
Автор: Наталья Кава

Кремль пытается убедить Запад отказаться от поддержки Украины, распространяя дезинформацию о якобы неизбежной победе России на поле боя. Но реальные данные существенно отличаются от заявлений российской стороны.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на отчет аналитиков Института изучения войны (ISW).

Российские заявления об "успехах"

Начальник Главного оперативного управления Генштаба РФ Сергей Рудской заявил, что с начала 2026 года российские войска якобы захватили около 900 квадратных километров и 42 населенных пункта.

Также, по его словам, в 2025 году армия РФ захватила более 6700 квадратных километров и более 300 населенных пунктов.

Кроме этого, российская сторона заявляет о контроле "большей половины" Константиновки и продвижении в Запорожской и Днепропетровской областях, хотя одновременно признает украинские контратаки в этом районе.

Что говорят аналитики ISW

Аналитики ISW отмечают, что подтвержденные успехи армии РФ значительно скромнее. По их подсчетам, с начала 2026 года российские войска захватили лишь 19 населенных пунктов и около 572 квадратных километров территории - существенно меньше, чем заявляет российское командование.

Также эксперты оценивают, что российские силы продвинулись лишь примерно на 7% территории Константиновки.

В Запорожской области в 2026 году РФ удалось захватить около 99 квадратных километров и только три новых населенных пункта, в то же время украинские войска вернули под контроль 86 квадратных километров и отбили ряд позиций.

Почему Россия завышает цифры

По оценке ISW, российские власти подают захват небольших приграничных сел как значительные победы, чтобы создать впечатление неизбежного преимущества РФ и повлиять на позицию западных стран по поддержке Украины.

Аналитики также отмечают, что российские войска проводят ограниченные трансграничные атаки на севере Сумской области с информационной целью - создать впечатление разрушения линии фронта.

В то же время, по данным ISW, продвижение РФ остается медленным и стоит больших потерь. В 2025 году российские силы продвигались в среднем на 13-15 квадратных километров в день, теряя около 83 военных на каждый захваченный квадратный километр территории.

Напомним, по словам представителя Сил обороны юга Владислава Волошина украинские защитники проводят активные штурмовые и контратакующие действия на Александровском направлении. Он отметил, что главная цель - остановить продвижение захватчиков в сторону Днепропетровской области.

