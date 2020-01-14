Зеленський і Трюдо домовилися про спільні дії у зв’язку з авіакатастрофою в Ірані

Фото: Володимир Зеленський і Джастін Трюдо (president.gov.ua)

Трюдо подякував Зеленському за зусилля із забезпечення доступу канадських фахівців до місця трагедії

Президент України Володимир Зеленський і прем’єр-міністр Канади Джастін Трюдо провели телефонну розмову, під час якої домовилися про подальші спільні дії у зв’язку з авіакатастрофою в Ірані. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Офісу президента.

Як повідомляється, Трюдо подякував Зеленському за зусилля із забезпечення доступу канадських фахівців до місця трагедії. Також він попросив сприяння українського президента в діалозі з іранською владою під час ідентифікації тіл загиблих, серед яких є й громадяни Канади.

Володимир Зеленський позитивно оцінив залучення представників Канади до розслідування.

"Українські фахівці та дипломати готові всебічно допомагати в роботі канадським колегам у Тегерані", - заявив Зеленський.

Також він підтвердив готовність надати логістичне сприяння в поверненні до Канади останків загиблих канадських громадян після завершення необхідних формальних процедур в Ірані.

Сторони підтримали подальшу координацію зусиль для забезпечення належної міжнародно-правової відповідальності винних у збитті літака.

Володимир Зеленський і Джастін Трюдо сподіваються на конструктивну роботу групи координації та реагування на чолі з міністрами закордонних справ країн, громадяни яких загинули в катастрофі. В цьому контексті сторони зазначили важливість розробки алгоритму недопущення подібних трагедій у майбутньому.

Зеленський та Трюдо висловили сподівання на подальшу співпрацю та обмін інформацією щодо розслідування катастрофи, зокрема у взаємодії з Іраном.

Нагадаємо, 10 січня Володимир Зеленськийтелефоном обговорив із прем’єр-міністром Канади Джастіном Трюдо ситуацію щодо розслідування причин катастрофи літака українських авіаліній в Ірані.