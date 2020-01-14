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Зеленский и Трюдо договорились о совместных действиях в связи с авиакатастрофой в Иране

Новости » Политика     14.01.2020 - 21:05
Зеленский и Трюдо договорились о совместных действиях в связи с авиакатастрофой в Иране
Фото: Владимир Зеленский и Джастин Трюдо (president.gov.ua)

Трюдо поблагодарил Зеленского за усилия по обеспечению доступа канадских специалистов к месту трагедии

Президент Украины Владимир Зеленский и премьер-министр Канады Джастин Трюдо провели телефонный разговор, во время которого договорились о дальнейших совместных действиях в связи с авиакатастрофой в Иране. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Офиса президента.

Как сообщается, Трюдо поблагодарил Зеленского за усилия по обеспечению доступа канадских специалистов к месту трагедии. Также он попросил содействия украинского президента в диалоге с иранскими властями во время идентификации тел погибших, среди которых есть и граждане Канады.

Владимир Зеленский положительно оценил привлечение представителей Канады к расследованию.

"Украинские специалисты и дипломаты готовы всесторонне помогать в работе канадским коллегам в Тегеране", - заявил Зеленский.

Также он подтвердил готовность оказать логистическое содействие в возвращении в Канаду останков погибших канадских граждан после завершения необходимых формальных процедур в Иране.

Стороны поддержали дальнейшую координацию усилий для обеспечения надлежащей международно-правовой ответственности виновных в сбитии самолета.

Владимир Зеленский и Джастин Трюдо надеются на конструктивную работу группы координации и реагирования во главе с министрами иностранных дел стран, граждане которых погибли в катастрофе. В этом контексте стороны отметили важность разработки алгоритма недопущения подобных трагедий в будущем.

Зеленский и Трюдо выразили надежду на дальнейшее сотрудничество и обмен информацией по расследованию катастрофы, в частности во взаимодействии с Ираном.

Напомним, 10 января Владимир Зеленськийтелефоном обсудил с премьер-министром Канады Джастином Трюдо ситуацию относительно расследования причин катастрофы самолета украинских авиалиний в Иране.

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