Зеленський і Трюдо обговорили розслідуваня катастрофи літака МАУ в Ірані

Фото: Володимир Зеленський і Джастін Трюдо (president.gov.ua)

Сторони домовилися про проведення об'єктивного розслідування

Президент України Володимир Зеленський вдруге телефоном обговорив із прем’єр-міністром Канади Джастіном Трюдо ситуацію щодо розслідування причин катастрофи літака українських авіаліній в Ірані. Про це повідомляє прес-служба глави держави.

Зокрема, Володимир Зеленський повідомив, що перебуває на зв’язку з різними державами, додавши, що 10 січня мав розмову з Державним секретарем США Майком Помпео, а також зустрічався з представниками посольств Сполучених Штатів і Великої Британії в Україні.

"Українські експерти аналізують отримані дані. Всі версії причин авіакатастрофи вважаються можливими", - передає прес-служба суть розмови.

Зазначається, що сторони погодилися про ретельний підхід до вивчення інформації, а також тісну співпраця міжнародних партнерів в обміні даними.

"Президент України підтвердив, що іранська сторона сприяє розслідуванню й надала доступ до території авіакатастрофи, фрагментів літака та "чорних скриньок", - уточнили в прес-службі.

Також додали інформацію про домовленість сторін щодо необхідності "зменшити кількість спекуляцій щодо трагедії".

Нагадаємо, Офіс Генерального прокурора Укаїни звернувся до канадської сторони з приводу наявної інформації про обставини авіакатастрофи українського літака в Ірані.

Раніше прем'єр-міністр Канади Джастін Трюдо заявив, що у нього є розвідувальні дані з декількох джерел про те, що Іран збив український літак під Тегераном. За його словами, літак могли збити випадково.