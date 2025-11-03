Зеленский: ведутся консультации по финансированию новых контрактов для военных

"Мы разобрались с желаемым финансированием, которое видят военные. У нас сегодня есть цифры, которые все считают справедливыми для контракта. Но сначала надо иметь обеспечение финансовое для таких выплат", - рассказал Зеленский.

По его словам, прежде чем объявлять окончательные решения по уровню денежного обеспечения военных, надо согласовать все детали.

Президент отметил, что государство стремится создать условия, при которых военнослужащие, которые приобрели боевой опыт, смогут оставаться в армии на контрактной основе и передавать свои знания новым поколениям.

Зеленский также добавил, что контракты рассматриваются на разный срок - от одного года до пяти.