Зеленський з трибуни Генасамблеї закликав оновити статут ООН
Президент України Володимир Зеленський з трибуни Генасамблеї ООН закликав оновити статут організації. Він заявив, що світ провалив боротьбу з коронавірусом.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на виступ Зеленського.
"Ми хочемо оживити ООН. Для початку треба оновити статут. Це не рекомендації, які можна виконувати за своїм бажанням. Ви не знайдете там слів: кожен сам за себе. Тоді світу не довелося б визнавати, що він провалив іспит на єдність", - заявив Зеленський.
Володимир Зеленський виступає на загальних дебатах 76-ї сесії Генеральної Асамблеї ООН.
Володимир Зеленський виступає на загальних дебатах 76-ї сесії Генеральної Асамблеї ООН.Posted by Офіс Президента України on Wednesday, September 22, 2021
Нагадаємо, Зеленський заявив, що після виступу на Генасамблеї ООН повернеться до України.
У рамках своєї поїздки він закликав генсека ООН Антоніу Гуттеріша приєднатися до Кримської платформи.