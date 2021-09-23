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Зеленський з трибуни Генасамблеї закликав оновити статут ООН

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Нью-Йорк, Четвер 23 вересня 2021 00:02
Зеленський з трибуни Генасамблеї закликав оновити статут ООН Фото: Володимир Зеленський (Віталій Носач/РБК-Україна)
Автор: Артур Родивилов

Президент України Володимир Зеленський з трибуни Генасамблеї ООН закликав оновити статут організації. Він заявив, що світ провалив боротьбу з коронавірусом.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на виступ Зеленського.

"Ми хочемо оживити ООН. Для початку треба оновити статут. Це не рекомендації, які можна виконувати за своїм бажанням. Ви не знайдете там слів: кожен сам за себе. Тоді світу не довелося б визнавати, що він провалив іспит на єдність", - заявив Зеленський.

Володимир Зеленський виступає на загальних дебатах 76-ї сесії Генеральної Асамблеї ООН.

Володимир Зеленський виступає на загальних дебатах 76-ї сесії Генеральної Асамблеї ООН.

Posted by Офіс Президента України on Wednesday, September 22, 2021

Нагадаємо, Зеленський заявив, що після виступу на Генасамблеї ООН повернеться до України.

У рамках своєї поїздки він закликав генсека ООН Антоніу Гуттеріша приєднатися до Кримської платформи.

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Володимир Зеленський
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