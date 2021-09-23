ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2020 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Авто Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения

Зеленский с трибуны Генассамблеи призвал обновить устав ООН

Новина українською →
Нью-Йорк, Четверг 23 сентября 2021 00:02
Зеленский с трибуны Генассамблеи призвал обновить устав ООН Фото: Владимир Зеленский (Виталий Носач/РБК-Украина)
Автор: Артур Родивилов

Президент Украины Владимир Зеленский с трибуны Генассамблеи ООН призвал обновить устав организации. Он заявил, что мир провалил борьбу с коронавирусом.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на выступление Зеленского.

"Мы хотим оживить ООН. Для начала надо обновить устав. Это не рекомендации, которые можно выполнять по своему желанию. Вы не найдете там слов: каждый сам за себя. Тогда миру не пришлось бы признавать, что он провалил экзамен на COVID, экзамен на единство", - заявил Зеленский.

Напомним, Зеленский заявил, что после выступления на Генассамблеи ООН вернется в Украину.

В рамках своей поездки он призвал генсека ООН Антониу Гуттериша присоединиться к Крымской платформе.

Читайте РБК-Украина в Google News
Владимир Зеленский
NEWS
Реакция на изменения в государстве: Зеленский назвал свою версию покушения на Шефира
Реакция на изменения в государстве: Зеленский назвал свою версию покушения на Шефира
DAILY
Некомандная игра. Грозит ли отставка спикеру Разумкову
Милан Лелич, Ульяна Безпалько Некомандная игра. Грозит ли отставка спикеру Разумкову