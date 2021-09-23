Зеленский с трибуны Генассамблеи призвал обновить устав ООН
Фото: Владимир Зеленский (Виталий Носач/РБК-Украина)
Президент Украины Владимир Зеленский с трибуны Генассамблеи ООН призвал обновить устав организации. Он заявил, что мир провалил борьбу с коронавирусом.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на выступление Зеленского.
"Мы хотим оживить ООН. Для начала надо обновить устав. Это не рекомендации, которые можно выполнять по своему желанию. Вы не найдете там слов: каждый сам за себя. Тогда миру не пришлось бы признавать, что он провалил экзамен на COVID, экзамен на единство", - заявил Зеленский.
Напомним, Зеленский заявил, что после выступления на Генассамблеи ООН вернется в Украину.
В рамках своей поездки он призвал генсека ООН Антониу Гуттериша присоединиться к Крымской платформе.