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Зеленський закликав генсека ООН підтримати Кримську платформу

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Середа 22 вересня 2021 08:25
Зеленський закликав генсека ООН підтримати Кримську платформу Фото: президент України Володимир Зеленський та генсек ООН Антоніу Гутерріш (twitter.com/ZelenskyyUa)
Автор: Инна Собора

Президент України Володимир Зеленський провів в США зустріч з генсеком ООН Антоніо Гуттерішем. Український лідер закликав генсека підтримати Кримську платформу.

Про це повідоляє РБК-Україна з посиланням на Twitter президента.

Зеленський під час зустрічі з Гуттерішем подякував за підтримку суверенітету й територіальної цілісності України.

"Закликав Генсека ООН посилити підтримку Кримської платформи. Запросив Антоніу Гутерріша відвідати Україну", - повідомив президент.

Раніше глава МЗС України Дмитро Кулеба заявляв, що Організація об'єднаних націй (ООН) проігнорувала саміт Кримської платформи 23 серпня.

РБК-Україна писало, що Зеленський провів у США переговори главою Генасамблеї ООН Абдуллою Шахідом.

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Володимир Зеленський Антоніу Гутерріш Кримська платформа
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