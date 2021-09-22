Зеленський закликав генсека ООН підтримати Кримську платформу
Фото: президент України Володимир Зеленський та генсек ООН Антоніу Гутерріш (twitter.com/ZelenskyyUa)
Президент України Володимир Зеленський провів в США зустріч з генсеком ООН Антоніо Гуттерішем. Український лідер закликав генсека підтримати Кримську платформу.
Про це повідоляє РБК-Україна з посиланням на Twitter президента.
Зеленський під час зустрічі з Гуттерішем подякував за підтримку суверенітету й територіальної цілісності України.
"Закликав Генсека ООН посилити підтримку Кримської платформи. Запросив Антоніу Гутерріша відвідати Україну", - повідомив президент.
Раніше глава МЗС України Дмитро Кулеба заявляв, що Організація об'єднаних націй (ООН) проігнорувала саміт Кримської платформи 23 серпня.
РБК-Україна писало, що Зеленський провів у США переговори главою Генасамблеї ООН Абдуллою Шахідом.