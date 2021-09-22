Замах на Шефіра: Зеленський обіцяє сильну відповідь на "привіт пострілами з лісу"

Президент України Володимир Зеленський офіційно відреагував на замах на свого помічника Сергій Шефіра . За його словами, відповідь буде сильною.

"Вважається, що це був замах на вбивство. Відразу після виступу на Генасамблеї ООН я вирушаю до столиці. Хто за цим стоїть? Скажу відверто, не знаю, поки що. Що це за сили, внутрішні чи зовнішні? Але силами не вважаю їх, тому що передавати привіт мені пострілами з лісу по автомобілю мого друга - це слабкість. А ось відповідь буде сильною ", - заявив президент.

Він також заявив, що цей інцидент не вплине на курс його політики.