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Зеленський закликав звільнити 4 глав митниць

Новини » Політика    06.07.2019 - 17:50
Зеленський закликав звільнити 4 глав митниць
Фото: Володимир Зеленський (РБК-Україна)

Зеленський заявив, що вони мають написати заяви про звільнення протягом двох днів

Президент України Володимир Зеленський закликав керівників Волинської, Закарпатської, Чернівецької та Львівської митниць написати заяви про звільнення. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на mukachevo.net.

Володимир Зеленський закликав чиновників написати самостійно заяви протягом двох днів. Інакше він буде вимагати від виконуючого обов’язки голови Державної фіскальної служби Олександра Власова звільнити усіх чотирьох керівників. 

Повідомляється, що головним меседжем команди президента з поїздкою на кордон стало те, що "наверх вже заносити не треба, і провозити не треба".

Раніше РБК-Україна повідомляло, що Зеленський заявив, що через місяць у нас буде своя прокуратура. Президент України повідомив, що після позачергових виборів у Верховну Раду України пропрезидентська більшість зможе встановити контроль над силовими органами і це дозволить подолати корупцію, а також зупинити потоки контрабанди на митниці.

Нагадаємо, що виконувач обов’язків голови Служби безпеки України Іван Баканов заявив про те, що на наступному тижні керівники управлінь Служби безпеки України у Закарпатській області будуть звільнені. Відповідаючи на запитання президента України Володимира Зеленського, коли будуть звільненні керівники управлінь СБУ Закарпатської області, Баканов заявив, що "на наступному тижні".

 

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Новини України Володимир Зеленськиймитниця
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