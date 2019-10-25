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Зеленський вимагає скоротити витрати на чиновників у держбюджеті-2020

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Президент заявив, що це дозволить зекономити кошти і направити їх на соціально важливі статті бюджету

Президент України Володимир розпорядився скоротити витрати державного бюджету на наступний рік на утримання чиновників на 10%. Таку заяву зробив Зеленський в Facebook після наради з підготовки держбюджету-2020 до другого читання.

За словами президента, це дозволить заощадити кошти і направити їх на соціально важливі статті бюджету.

"Це скорочення не повинно торкнутися вчителів і лікарів - тих, від кого залежить майбутнє України", - додав Зеленський.

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