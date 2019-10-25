Зеленський вимагає скоротити витрати на чиновників

Фото: Володимир Зеленський (Facebook)

Президент заявив, що це дозволить зекономити кошти і направити їх на соціально важливі статті бюджету

Президент України Володимир Зеленський розпорядився скоротити витрати державного бюджету на наступний рік на утримання чиновників на 10%. Таку заяву зробив Зеленський Facebook після наради щодо підготовки держбюджету-2020 до другого читання.

За словами президента, це дозволить заощадити кошти і направити їх на соціально важливі статті бюджету.

"Це скорочення не повинне торкнутися вчителів і лікарів - тих, від кого залежить майбутнє України", - додав Зеленський.

Нагадаємо, 18 жовтня Верховна рада України прийняла законопроект про державний бюджет на 2020 рік за основу в першому читанні. Так, нардепи підтримали проект постанови №2000-П) "Про висновки і пропозиції до проекту закону про державний бюджет України на 2020 рік".

Як писало РБК-Україна раніше, Міністерство фінансів і Міністерство соціальної політики України в проекті бюджету-2020 переглянуть розмір прожиткового мінімуму. До цього перший заступник голови Верховної ради Руслан Стефанчук зазначив, що в проекті бюджету викликає питання співвідношення мінімальної заробітної плати і мінімального споживчого рівня.