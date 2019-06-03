ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Новини компаній
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинги кандидатів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

В СБУ назвали завдання від Зеленського і запросили журналістів до співпраці

Новини » Політика    03.06.2019 - 12:13
В СБУ назвали завдання від Зеленського і запросили журналістів до співпраці
Фото: Іван Баканов (УНІАН)

Баканов заявив, що Зеленський поставив задачу здолати корупцію

Перший заступник голови Служби безпеки України Іван Баканов назвав завдання СБУ від президента Володимира Зеленського. Про це повідомляє кореспондент РБК-Україна.

Також він запросив журналістів до співпраці.

"Запрошую журналістів-викривачів до співпраці з СБУ… Зеленський поставив задачу здолати корупцію...Більше не буде кришувальників. Наша головна задача вивести - тіньовий бізнес з тіні. Не будемо оглядатися на прізвища", - заявив він.

Нагадаємо, сьогодні президент Володимир Зеленський звільнив Віктора Кононенка з посади заступника голови Служби безпеки України. 

Також РБК-Україна писало, що Зеленський 30 травня вніс у Верховну раду подання про звільнення глави Служби безпеки України Василя Грицака. 

Додамо, президент затвердив новий склад Ради національної безпеки і оборони. До нього увійшли перший заступник голови Служби безпеки України Іван Баканов, глава Адміністрації президента Андрій Богдан, секретар РНБО Олександр Данилюк, міністр фінансів Оксана Маркарова, заступники голови АП Вадим Пристайко та Руслан Рябошапка, а також начальник Генштабу Збройних сил України Руслан Хомчак.

У команді Зеленського заперечують неможливість участі у виборах Американський сенатор прокоментував свою зустріч із Зеленським
Новини України Володимир ЗеленськийСлужба безпеки України
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся