Вилучення обладнання ЗСУ: Держбюро проведе внутрішнє розслідування

Фото: українські ЗРК (facebook.com/kpszsu)

Вилучені НВЧ-прилади повернуть в частині

Державне бюро розслідувань проведе внутрішнє розслідування щодо законності дій слідчих ДБР під час обстеження військової техніки в частині Повітряних сил ЗСУ під Києвом. Тоді слідчі ДБР вилучили сім НВЧ-приладів (клістронів) для зенітно-ракетних комплексів (ЗРК).

Про це повідомили у прес-службі ДБР.

Як зазначили в Держбюро, три приладу вже були повернуті військової частини. Ще чотири будуть повернуті 2 липня.

"Керівництвом Державного бюро розслідувань ініційовано проведення службового розслідування, в ході якого буде дана оцінка правомірності дій працівників ДБР", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, командування Повітряних сил ЗСУ звинуватило ДБР в підриві системи протиповітряної оборони України у зв'язку з вилученням військового обладнання під час обстеження. У Повітряних силах відзначили, що в постанові суду не говорилося про вилучення обладнання.

Раніше РБК-Україна писало, що Служба безпеки України виявила розкрадання 19 млн гривень в оборонній сфері.

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Автор: Игорь Литвиненко