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ДБР в ході слідства забрало обладнання у ракетників. Бюро звинуватили в підриві оборони

Новини » Надзвичайні події     02.07.2020 - 18:22
ДБР в ході слідства забрало обладнання у ракетників. Бюро звинуватили в підриві оборони
Фото: українські ЗРК (facebook.com/kpszsu)

Повітряні сили заявляють про черговий удар по системі повітряної оборони

Слідчі Держбюро розслідувань вилучили НВЧ-прилади для зенітно-ракетних комплексів (ЗРК) у військовій частині під Київом. У Збройних силах заявляють про спробу підірвати систему протиповітряної оборони України.

Про це йдеться в повідомленні командування Повітряних сил ЗСУ у Facebook.

Повідомляється, що 1 липня в зенітну ракетну бригаду (військова частина А2860) прийшли слідчі ДБР та на підставі рішення суду склали протокол огляду та вилучили чотири СВЧ-прилади - клістрони - і супроводжуючу документацію.

Слідчі дії проходили в рамках кримінальної справи про порушення при закупівлі клістронів. У той же час, як стверджує командування Повітряних сил, у постанові суду не говорилося про вилучення. Такі самі дії проводяться в зенітних ракетних бригадах в Одеській та Херсонській областях.

"Створюється враження, що це чиясь спланована акція, спрямована на підрив обороноздатності держави", - йдеться в повідомленні.

Військові зазначають, що зараз на кордоні з Україною російська сторона збирає велике угруповання військ на навчання "Кавказ-2020", в рамках яких розігрується сценарій повномасштабного наступу на Україну. Вилучені НВЧ-прилади є одним з основних елементів системи наведення ЗРК. А наявний запас клістронів дозволяє швидко відновити боєздатність ЗРК в разі їх поломки.

"Відсутність вилучених НВЧ-приладів може призвести до небажаних наслідків і істотно збільшити терміни відновлення бойової техніки, яка прикриває повітряний простір і важливі стратегічні об'єкти країни", - додали в Повітряних силах.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що СБУ виявила розкрадання 19 млн гривень в оборонній сфері.

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Автор: РБК-Україна

Теги Новини України Збройні сили УкраїниоборонаДБР
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