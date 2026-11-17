Глава государства рассказал о результатах встречи с врио генерального прокурора Антоном Ковальским, с которым обсудил расследование дел, связанных с деятельностью сообщества "Химпром".

"Нужно поставить справедливую и жесткую точку в истории этой структуры. Неотвратимость наказания является принципом, который должен стать лучшим ответом на преступную деятельность "Химпрома" и лиц, связанных с этой структурой", - подчеркнул президент.

Что известно о "Химпроме"

"Химпром" - преступное сообщество, участники которого занимались незаконной торговлей наркотиками, насильственными преступлениями и мошенничеством.

По данным Нацполиции, правоохранители задокументировали более 30 фактов насильственных преступлений, совершенных или заказанных членами группировки.

Также связанная с сообществом сеть колл-центров обманывала граждан Чехии, Румынии и Словакии. Общий ущерб от этой деятельности оценивается почти в 50 млн гривен.

Еще одним направлением была сеть магазинов U420, через которую продавали продукцию с синтетическими каннабиноидами. За несколько месяцев количество торговых точек выросло с 13 до 105 по всей Украине.

Лидер группировки - гражданин России по прозвищу "Мексиканец". В 2019 году он был объявлен в международный розыск. По данным следствия, он скрывался в Мексике и дистанционно руководил сообществом.

Напомним, 14 апреля 2026 года правоохранители провели 281 обыск в Киеве и десяти областях. Они ликвидировали места производства, фасовки и сбыта продукции. Примерная стоимость всего изъятого превысила 75 млн гривен.

Четверым участникам сообщили о подозрении по ч. 2 ст. 307 УК Украины, суд избрал им меру пресечения в виде содержания под стражей. Организатора продолжали разыскивать.

Также руководство и оперативники Нацполиции, расследовавшие деятельность общества, получали угрозы.