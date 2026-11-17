Глава держави розповів про результати зустрічі з в.о. генерального прокурора Антоном Ковальським, з яким обговорив розслідування справ, пов’язаних з діяльністю спільноти "Хімпром".

"Треба поставити справедливу й жорстку крапку в історії цієї структури. Невідворотність покарання є принципом, який повинен стати найкращою відповіддю на злочинну діяльність "Хімпрому" та осіб, що із цією структурою пов’язані", - підкреслив президент.

Що відомо про "Хімпром"

"Хімпром" - злочинна спільнота, учасники якої займалися незаконною торгівлею наркотиками, насильницькими злочинами та шахрайством.

За даними Нацполіції, правоохоронці задокументували понад 30 фактів насильницьких злочинів, учинених або замовлених членами угруповання.

Також пов'язана зі спільнотою мережа кол-центрів ошукувала громадян Чехії, Румунії та Словаччини. Загальні збитки від цієї діяльності оцінюють майже у 50 млн гривень.

Ще одним напрямком була мережа магазинів U420, через яку продавали продукцію із синтетичними канабіноїдами. За кілька місяців кількість торгових точок зросла з 13 до 105 по всій Україні.

Лідер угруповання - громадянин Росії на прізвисько "Мексиканець". У 2019 році його оголосили в міжнародний розшук. За даними слідства, він переховувався в Мексиці та дистанційно керував спільнотою.

Зазначимо, 14 квітня 2026 року правоохоронці провели 281 обшук у Києві та десяти областях. Вони ліквідували місця виробництва, фасування та збуту продукції. Орієнтовна вартість усього вилученого перевищила 75 млн гривень.

Чотирьом учасникам повідомили про підозру за ч. 2 ст. 307 КК України, суд обрав їм запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Організатора продовжували розшукувати.

Також керівництво та оперативники Нацполіції, які розслідували діяльність спільноти, отримували погрози.