Обыски, угрозы "Мексиканца" и ликвидация U420: блиц с начальником ДБН Торгалом

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На этой неделе вся страна узнала о масштабах и наглости деятельности наркокартеля "Химпром". В частности, о попытках его лидера Егора "Мексиканца" Буркина подкупать или запугивать всех тех, кто мешал деятельности "Химпрома".

В блиц-интервью РБК-Украина начальник Департамента по борьбе с наркопреступностью Нацполиции Дмитрий Торгало рассказал об угрозах со стороны "Мексиканца", расследовании деятельности "Химпрома" и сети U420 в частности, а также о том, как преступники пытались сорвать запрет незаконного вещества.

Главное:

Давление и угрозы "Химпрома" : Угрозы руководству и оперативникам ДБН поступали из-за обысков в июне 2025 года, ликвидации колл-центров в Украине, Албании и Казахстане и удара по сети U420. Полиция расценивает это как попытку остановить следствие.

: Угрозы руководству и оперативникам ДБН поступали из-за обысков в июне 2025 года, ликвидации колл-центров в Украине, Албании и Казахстане и удара по сети U420. Полиция расценивает это как попытку остановить следствие. Хронология и роль Bihus.Info : Нацполиция инициировала запрет вещества, которым торговала сеть U420, еще осенью 2025 года, а с декабря документировала ее деятельность. Расследование Bihus.Info придало делу огласку, но массовые обыски готовились задолго до выхода сюжета.

: Нацполиция инициировала запрет вещества, которым торговала сеть U420, еще осенью 2025 года, а с декабря документировала ее деятельность. Расследование Bihus.Info придало делу огласку, но массовые обыски готовились задолго до выхода сюжета. Результаты спецоперации 14 апреля : Правоохранители провели 281 обыск и полностью закрыли сеть U420. Изъято более 54 тыс. литров CBD-продукции, 3 тонны наркотических смесей, арестовано 416 счетов, 4 млн USDT и объявлено 6 подозрений.

: Правоохранители провели 281 обыск и полностью закрыли сеть U420. Изъято более 54 тыс. литров CBD-продукции, 3 тонны наркотических смесей, арестовано 416 счетов, 4 млн USDT и объявлено 6 подозрений. Блокировка новых формул: Правительство приняло постановление о контроле производных шести групп веществ. Это позволяет автоматически блокировать новые химические формулы наркотиков без дополнительных изменений в законодательство.

Разговоры лидера преступной группировки "Химпром" Егора Буркина ("Мексиканца") на обнародованных НАБУ на этой неделе аудиозаписях шокировали Украину. Среди тех, от кого "Мексиканец" хотел избавиться, – начальник Департамента по борьбе с наркопреступностью Нацполиции Дмитрий Торгало.

Он непосредственно расследовал деятельность "Химпрома", в частности сети магазинов U420. Торгало, как и его коллеги по Департаменту, получал и личные угрозы от "Мексиканца".

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"На записи он сам говорит о закрытых магазинах и колл-центрах, а затем объясняет свои угрозы словами: "…потому что ты сейчас делаешь то же самое с моими друзьями". По нашим данным, речь идет о людях из его окружения, в отношении которых полиция проводила следственные действия", – говорит РБК-Украина Торгало.

В разговоре с изданием он подробно рассказал о подготовке обысков, объяснил хронологию действий полиции и ответил на вопросы о роли расследования Bihus.Info о сети U420, которое так обеспокоило "Мексиканца" и его партнеров по незаконному "бизнесу".

– Когда полиция начала работать по сети U420?

– Еще в сентябре 2025 года Национальная полиция обратилась в МОЗ с инициативой внести синтетический каннабиноид ADB-4en-PINACA в перечень запрещенных веществ. Именно это соединение использовали в продукции U420.

Документирование деятельности магазинов продолжалось с декабря 2025 года. Параллельно следователи и оперативники устанавливали организаторов, места производства, каналы поставки и движение средств. В феврале 2026 года правительство приняло решение о запрете ADB-4en-PINACA. То есть обыскам предшествовали и сбор доказательств, и работа над изменениями, необходимыми для контроля этого вещества.

Эта работа началась еще при руководстве Ивана Выговского и продолжается при нынешнем руководителе Нацполиции Максиме Цуцкиридзе. Над делом совместно работают оперативники Департамента по борьбе с наркопреступностью и следователи Главного следственного управления.

– С какими следственными действиями были связаны угрозы полицейским, которые работали над делом?

– Они поступали во время подготовки и проведения следственных действий в отношении "Химпрома". Речь идет об обысках у участников группировки в июне 2025 года, работе против его вербовочных колл-центров в Украине, Албании и Казахстане на протяжении 2025-2026 годов.

В апреле этого года полиция провела операцию по U420, а также следственные действия в отношении ближайшего окружения лидера группировки по делам о насильственных преступлениях.

Поэтому эти угрозы связываем с конкретными расследованиями. Их получали работники полиции, которые работали над этими делами.

– Чего пытались добиться этим давлением?

– Мы расцениваем это как попытку остановить работу в отношении группировки и ее окружения. На записи он сам говорит о закрытых магазинах и колл-центрах, а затем объясняет свои угрозы словами: "…потому что ты сейчас делаешь то же самое с моими друзьями". По нашим данным, речь идет о людях из его окружения, в отношении которых полиция проводила следственные действия.

Угрозы были направлены на полицейских, которые проводили следственные действия в отношении окружения лидера "Химпрома". Несмотря на угрозы, обыски состоялись, фигурантам сообщено о подозрениях, расследования продолжаются.

– Если полиция знала об этой продукции, почему магазины продолжали работать?

– Организаторы использовали то, что конкретное вещество еще не было внесено в перечень запрещенных, а продукцию продавали как "сувенирную". Для привлечения к ответственности за ее незаконный оборот нужно было урегулировать ее правовой статус и собрать доказательства в отношении причастных лиц.

Полиция инициировала запрет, но не могла ввести его собственным решением. Проект постановления проходил согласование органов власти, общественное обсуждение продолжительностью не менее 30 дней, согласование Государственной регуляторной службы. Эту процедуру мы проходили одновременно с документированием деятельности сети.

– Но массовые обыски состоялись уже после выхода сюжета Bihus.Info о сети U420. Отсюда и вопрос: не журналистское ли расследование заставило полицию действовать?

– Мы благодарны журналистам за внимание к опасной продукции. Их расследование придало этой проблеме огласку. Вместе с тем на момент выхода сюжета полиция уже документировала сеть и инициировала запрет вещества, которое в ней использовали.

Подготовка обысков требовала установления мест производства и фасовки, поставщиков, организаторов и финансовых связей. Обыски U420 состоялись после сюжета Bihus.Info. Расследование началось задолго до него.

– Запрет приняли в феврале, а обыски провели в апреле. Что происходило между этими событиями?

– "Химпром" пытался сорвать запрет вещества, которое продавали через U420. Через связанных лиц, общественные объединения, адвокатов и предпринимателей поступали обращения в МОЗ и правоохранителям. В феврале связанные с "Химпромом" лица также пытались обжаловать постановление в административном суде, но безрезультатно.

После запрета организаторы вывозили и уничтожали продукцию с PINACA (класс синтетических каннабиноидов, - ред.) и начали выводить на рынок другие формулы.

Следователи и оперативники продолжали документировать деятельность сети, устанавливать ее участников и готовить следственные действия по местам производства, хранения и продажи продукции. Нужно было собрать доказательства в отношении всей структуры, в частности тех, кто организовывал поставку и контролировал средства.

Фото: Дмитрий Торгало (инфографика РБК-Украина)

– Что удалось установить и изъять в ходе операции и на каком этапе дело сейчас?

– Следователи ГСУ и оперативники ДБН и ДКР совместно готовили эту операцию. 14 апреля полиция провела 281 обыск. Прекратили работу мест производства, фасовки и сбыта, закрыли все магазины U420.

Изъяли более 54 тысяч литров продукции с содержанием CBD (каннабидиола, – ред.) и более трех тонн смеси для джойнтов. В рамках расследования арестовано 416 счетов и почти четыре миллиона USDT.

Шести фигурантам сообщено о подозрении. Назначено более 2 800 экспертных исследований, которые должны установить состав изъятой продукции. Их результаты будут учитывать при дальнейшей правовой оценке действий причастных. Именно поэтому работа по делу продолжается и после закрытия торговых точек.

– Вы говорите, что организаторы меняли формулы. Что мешает повторить эту схему с новым веществом?

– Именно эту возможность и должны были ограничить последующие изменения. По инициативе Нацполиции и МВД, во взаимодействии с экспертами и МЗ, в октябре правительство приняло постановление № 1213. Оно установило критерии контроля производных шести групп веществ, в частности синтетических каннабиноидов, фентанила и катинона.

Теперь, если новое соединение соответствует определенным в постановлении критериям и не подпадает под предусмотренные исключения, оно уже охватывается государственным контролем. Отдельно вносить каждую такую формулу в перечень не нужно.

Вместе с тем продолжается работа в отношении организаторов, других участников и финансов "Химпрома". Лидеру группировки сообщено о подозрениях, он находится в международном розыске. Закрытие U420 – один из этапов этого расследования.

– Как вы можете прокомментировать расследование НАБУ этого же кейса, в котором могут быть задействованы ваши коллеги?

– Пока, как я понимаю, идет следствие, пока никак не могу комментировать, давайте дождемся результатов. Но мы видим, что магазины U420 не работают.