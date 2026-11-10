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НАБУ получило громкий "Карфаген", а Нацполиция годами воевала с "Химпромом" под угрозами расправы, - Коберник

15:07 10.11.2026 Вт
3 мин
aimg Сергей Новиков
НАБУ получило громкий "Карфаген", а Нацполиция годами воевала с "Химпромом" под угрозами расправы, - Коберник Нацполиция закрыла более 100 наркошопов (фото: t.me/UA_National_Police)
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Еще до операции НАБУ "Карфаген" Нацполиция закрыла 105 наркошопов U420 и задержала 23 участника группировки "Химпром".

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на сообщение журналистки, главной редактора издания "Бабель" Екатерины Коберник в Facebook.

По ее словам, обнародованные материалы НАБУ поразили общество, однако детективное бюро не было первым, кто расследовал деятельность синдиката.

Коберник напомнила, что в 2025-2026 годах подразделения Нацполиции закрыли 105 наркошопов сети U420, задержали 23 участников силового блока группировки и объявили два подозрения его руководителю по прозвищу "Мексиканец".

Журналистка также отметила, что члены наркокартеля регулярно угрожали праоохранителям и их семьям.

"Кислотой бандиты хотели облить не только Дениса Бигуса, но и, например, жену замруководителя Нацполиции Андрея Небитова", - пишет Коберник.

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Кроме того, по ее словам, лидер синдиката предлагал 2 миллиона долларов за отставку главы Департамента по борьбе с наркопреступностью Дмитрия Торгала, который продолжал расследование, несмотря на давление.

"Я не думаю, что кто-то из ФБ-экспертов представляет, как страшно быть личным врагом руководителя такой организации, как "Химпром". Да и сам Торгало говорил Следствию. Инфо, что из-за этого у него были проблемы в семье, которая боялась угроз, но он продолжил расследование. И Торгала, как мы видим, не уволили, он работает в Нацполе", - добавила журналистка.

Коберник также напомнила, что видеоматериалы с избиением людей молотками Нацполиция обнародовала ранее.

По ее словам, во время расследования "Химпрома" угрозы получали не только руководители, но и рядовые следователи, которые продолжали работать, несмотря на давление.

Журналистка подчеркнула, что в правоохранительных органах работает немало честных сотрудников, которые борются с криминалом и коррупцией, в частности, в Нацполиции, прокуратуре и СБУ.

"Единственное чего не хватает этим нормальным правоохранителям - такого же удачного пиара успешной работы, как уже есть у НАБУ, и возможности корректировать систему, когда она дает сбой", - добавила она.

Напомним, НАБУ и САП обнародовали новые аудиозаписи по резонансному делу "Карфаген". Они заявили о разоблачении деятельности преступной организации, которая годами беспрепятственно функционировала в Украине под прикрытием чиновников СБУ, Офиса генпрокурора и Нацполиции.

Схема охватывала десятки мошеннических колцентров, торговлю наркотиками, изготовление фальшивой валюты, похищение и пытки людей. Одним из участников схемы, по версии следствия, является лидер наркокартеля "Химпром" Егор "Мексиканец" Буркин.

Ранее в интервью РБК-Украина начальник Департамента борьбы с наркопреступностью Нацпола Дмитрий Торгало рассказал об угрозах со стороны "Мексиканца", расследовании деятельности "Химпрома" и сети U420 в частности, а также о том, как преступники пытались сорвать запрет незаконного вещества.

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