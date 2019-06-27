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Волкер назвав "гарним кроком" відведення сил в Станиці Луганській

Новини » Політика    27.06.2019 - 00:21
Волкер назвав "гарним кроком" відведення сил в Станиці Луганській
Фото: Курт Волкер (lickr.com/usembassykyiv)

На думку Волкера, Росії вирішувати щодо подальшого припинення вогню

Спеціальний представник Держдепартаменту США з питань України Курт Волкер привітав відведення українських військових із однієї з позицій перед КПВВ у Станиці Луганській. Про це він написав у Twitter.

Волкер наголосив, що для подального припинення вогню він очікує наступного кроку від Росії.

"Гарний крок, здійснений Україною в Станиці-Луганській. Тепер Росії вирішувати щодо реалізації взаємних подальших заходів для зміцнення припинення вогню, включно з відведенням важкої зброї і роззброєнням незаконних збройних формувань", - написав Волкер.

Волкер назвав &quot;гарним кроком&quot; відведення сил в Станиці ЛуганськійЯк повідомлялося раніше, у середу, 26 червня, підрозділи Об'єднаних сил під наглядом спостерігачів СММ ОБСЄ відійшли з однієї з позицій поблизу контрольного пункту "Станиця Луганська". Командувач ООС додав, що це перший етап відводу сил з околиць Станиці Луганської.

Пізніше у прес-центрі Операції об'єднаних сил зазначили, що розведення сил на лінії зіткнення в районі Станиці Луганської не послаблює оборонні можливості українських військових на Донбасі.

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Новини України Курт Волкер
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