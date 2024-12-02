Зеленский о Taurus для Украины: работаем над общими взглядами с Шольцем

Украина работает над тем, чтобы изменить мнение канцлера Германии Олафа Шольца о поставках дальнобойных ракет Taurus. Украинские защитники могли бы уничтожать больше российских военных целей.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление президента Украины Владимира Зеленского на пресс-конференции с Олафом Шольцем.

По словам главы украинского государства, на сегодняшних переговорах с Шольцем обсуждался вопрос дальнейшего усиления украинской противовоздушной обороны. Он подчеркнул, что Украина благодарна за немецкие системы IRIS-T.

Зеленский уточнил, что Украине не хватает систем для защиты 20 "специальных объектов" из-за плотных российских ракетных ударов.

Также, как добавил президент, на встрече с канцлером поднимался вопрос поставок дальнобойных ракет Taurus.

"У нас есть с Олафом общие взгляды на некоторые вопросы, но есть и разные взгляды. Мы работаем постоянно над тем, чтобы в вопросе Taurus у нас было больше общего", - подчеркнул глава государства.

Он напомнил, что Украина работала над позицией Германии, Франции, Британии и США в контексте поставок дальнобойного оружия и его применения.

При этом, по его словам, украинские воины могли бы использовать Taurus, чтобы уничтожать еще больше военных целей РФ.