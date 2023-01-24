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Байден может объявить о передаче Украине танков Abrams уже в среду, - СМИ

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Вашингтон, Вторник 24 января 2023 23:52
Байден может объявить о передаче Украине танков Abrams уже в среду, - СМИ Фото: Джо Байден, президент США (Getty Images)
Автор: Артур Родивилов

Президент США Джо Байден объявит на этой неделе о поставках Украине танков Abrams.

Как сообщает РБК-Украина, об этом заявил чиновник американской администрации телеканалу "Аль-Джазира".

По его словам, глава Белого дома объявит о поставках танках уже в среду.

Отметим, еще на прошлой неделе заместитель пресс-секретаря Пентагона Сабрина Сингх заявляла, что передача Abrams Украине пока не имеет смысла, поскольку такую технику очень сложно обслуживать.

Напомним, ранее в СМИ появилась информация о том, что США готовы передать Украине 10 танков Abrams для того, чтобы усилить давление на Германию, поскольку она все еще отказывалась поставлять Leopard Украине.

Но позже издание Spiegel написало, что канцлер ФРГ Олаф Шольц все же одобрил предоставление немецких танков Украине.

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