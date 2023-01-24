Германия завтра даст Польше разрешение на отправку Leopard в Украину, - Bloomberg

В среду, 25 января, Германия даст Польше разрешение на реэкспорт танков Leopard немецкого производства в Украину.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg .

Такой информацией поделились с изданием люди, знакомые с вопросом о передаче немецких танков, которые попросили не называть их имен, поскольку решение носит частный характер.

Немецкое законодательство требует разрешения на реэкспорт своего военного оборудования, а это означает, что сотни танков Leopard, находящихся в Европе, могут быть отправлены в Украину только с согласия Берлина.

Напомним, сегодня министр обороны Польши Мариуш Блащак заявил, что Варшава официально запросила у Германии разрешение на передачу танков Leopard 2 Украине.

Издание Spiegel сообщило, что правительство Германии уже получило запрос на реэкспорт танков в Украину.

Кроме того, генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что союзники могут готовить танки Leopard для возможной передачи Украине, ведь Германия скоро объявит свое решение.

При этом в Германии уже дали "зеленый свет" для начала обучения украинских военных на танках Leopard 2.

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