Зеленский и президент Швейцарии подтвердили отмену визита Штайнмайера в Украину

Президент Германии действительно должен был посетить Украину сегодня, 20 октября, но его визит отменили из-за мер безопасности.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на совместный брифинг президента Украины Владимира Зеленского и его швейцарского коллеги Иньяцио Кассиса.

"Что касается Германии. У нас сегодня был разговор с президентом Штайнмайером. Из-за мер безопасности он не смог приехать", - отметил Зеленский.

При этом Кассис добавил, что также разговаривал со Штайнмайером вчера, 19 октября, и они планировали совместный визит в Украину.

"Но службы Германии приняли решение, что он не может приехать. Он сказал мне, что хочет приехать как можно скорее. Если даже сегодня его нет, то я знаю, что он приедет либо на следующей неделе, либо через месяц. Он очень хочет посетить Украину", - рассказал президент Швейцарии.