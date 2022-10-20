Зеленський та президент Швейцарії підтвердили скасування візиту Штайнмаєра в Україну

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на спільний брифінг президента України Володимира Зеленського та його швейцарського колеги Іньяціо Кассіса.

"Що стосується Німеччини. У нас сьогодні була розмова з президентом Штайнмаєром. Через заходи безпеки він не зміг приїхати", - зазначив Зеленський.

При цьому Кассіс додав, що також розмовляв зі Штайнмаєром учора, 19 жовтня, і вони планували спільний візит до України.

"Але служби Німеччини ухвалили рішення, що він не може приїхати. Він сказав мені, що хоче приїхати якнайшвидше. Якщо навіть сьогодні його немає, то я знаю, що він приїде або наступного тижня, або через місяць. Він дуже хоче відвідати Україну", - розповів президент Швейцарії.