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Зеленський та президент Швейцарії підтвердили скасування візиту Штайнмаєра в Україну

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Київ, Четвер 20 жовтня 2022 20:01
Зеленський та президент Швейцарії підтвердили скасування візиту Штайнмаєра в Україну Фото: Франк-Вальтер Штайнмаєр, президент Німеччини (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Іван Носальський

Президент Німеччини справді мав відвідати Україну сьогодні, 20 жовтня, але його візит скасували через заходи безпеки.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на спільний брифінг президента України Володимира Зеленського та його швейцарського колеги Іньяціо Кассіса.

"Що стосується Німеччини. У нас сьогодні була розмова з президентом Штайнмаєром. Через заходи безпеки він не зміг приїхати", - зазначив Зеленський.

При цьому Кассіс додав, що також розмовляв зі Штайнмаєром учора, 19 жовтня, і вони планували спільний візит до України.

"Але служби Німеччини ухвалили рішення, що він не може приїхати. Він сказав мені, що хоче приїхати якнайшвидше. Якщо навіть сьогодні його немає, то я знаю, що він приїде або наступного тижня, або через місяць. Він дуже хоче відвідати Україну", - розповів президент Швейцарії.

Нагадаємо, 19 жовтня в німецьких ЗМІ з'явилася інформація, що Штайнмаєр скасував запланований на 20 жовтня візит до України.

Після цього посол України в Німеччині Олексій Макєєв розповів, що Україна та Німеччина перебувають у конфіденційному плануванні візиту президента ФРН.

Пізніше Зеленський за підсумками розмови зі Штайнмаєром заявив про підготовку візиту глави німецької держави до України.

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Володимир Зеленський Швейцарія Штайнмаєр
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