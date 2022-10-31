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Чехия подписала декларацию о перспективе вступления Украины в НАТО

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Понедельник 31 октября 2022 20:16
Чехия подписала декларацию о перспективе вступления Украины в НАТО Фото: премьер Чехии Петр Фиала и президент Украины Владимир Зеленский (president.gov.ua)
Автор: Иван Носальский

Президент Украины Владимир Зеленский и премьер-министр Чехии Петр Фиала подписали совместную декларацию по евроатлантической перспективе Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Офиса президента.

Как отмечают в ведомстве, документ определяет приоритетные направления сотрудничества между Украиной и Чехией в рамках курса нашего государства стать членом НАТО.

"С подписанием документа на уровне президента Украины и премьер-министра Чехии зафиксирована поддержка чешской стороной перспективы обретения украинским государством членства в НАТО как только позволят условия", - детализируют в ОП.

Также в декларации отдельно зафиксировано намерение Чехии продолжать всестороннюю помощь Украине.

По словам Зеленского, это - первый документ, который подписывает наша страна с целью ускорения евроатлантической интеграции.

"Мы зафиксировали эту декларацию, которая будет усиливать сотрудничество, чтобы обеспечить стандарты НАТО в Украине. Чехия подтвердила, что поддерживает наше государство в том, чтобы мы стали полноправным членом Альянса, как только разрешат условия", - заявил президент.

Отметим, что похожий процесс подписания деклараций происходил перед тем, как Украина получила статус кандидата на вступление в Евросоюз. При помощи таких нормативно-правовых актов страны ЕС подтверждали свою приверженность европейской интеграции нашей страны. Тогда в этом процессе активно участвовал Зеленский.

Напомним, ранее стало известно, что в понедельник, 31 октября, на фоне массированных обстрелов Украины в Киев с официальным визитом приехал премьер Чехии Петр Фиала.

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