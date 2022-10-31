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В Украину с визитом приехал премьер Чехии

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Киев, Понедельник 31 октября 2022 11:51
В Украину с визитом приехал премьер Чехии Фото: премьер-министр Чехии Петр Фиала (president.gov.ua)
Автор: Руслан Гаращенко

На фоне массированных обстрелов в Киев с визитом приехал премьер-министр Чехии Петр Фиала.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение Фиалы в Twitter.

"Мы в Киеве, который сегодня утром также столкнулся с российскими ракетными обстрелами. У нас есть ряд переговоров с украинскими друзьями. Я верю, что они принесут конкретные результаты. Украинцы воюют не только за свою страну, но и за всю Европу. Наша поддержка должна продолжаться", - написал он.

Напомним, с начала полномасштабного вторжения Украину посетили десятки политиков, президентов разных стран и важных чиновников. Первый официальный визит европейских лидеров состоялся 15 марта. В Киев приехали премьер-министры Польши, Чехии и Словении - Матеуш Моравецкий, Петр Фиала и Янез Янша.

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