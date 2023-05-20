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Зеленский и глава Евросовета обсудили запрет на экспорт украинского зерна в ЕС

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Хиросима, Суббота 20 мая 2023 15:12
Зеленский и глава Евросовета обсудили запрет на экспорт украинского зерна в ЕС Фото: глава Евросовета Шарль Мишель и президент Украины Владимир Зеленский (president.gov.ua)
Автор: Наталья Юрченко

Президент Украины Владимир Зеленский и глава Евросовета Шарль Мишель встретились на полях саммита G7 в Японии

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Офис президента.

В ходе встречи Зеленский и Мишель обсудили ограничения на экспорт украинской продукции в соседние страны ЕС. Президент Украины заявил о недопустимости их продления после 5 июня.

Также темой встречи стала европейская интеграция Украины и начало переговоров по вступлению в ЕС. Кроме того, Зеленский и Мишель обсудили реализацию формулы мира.

Ограничение экспорта

Напомним, Еврокомиссия 2 мая запретила импорт четырех украинских агропродуктов в Болгарию, Венгрию, Польшу, Румынию и Словакию. Речь идет о пшенице, кукурузе, рапсе и семенах подсолнечника.

Ограничения будут действовать как минимум до 5 июня. При этом украинская продукция будет проходить транзитом через указанные государства в другие страны ЕС.

Саммит G7 и Украина

Президент Украины Владимир Зеленский прибыл в Японию на саммит стран G7. На полях саммита украинский президент успел провести встречи с премьерами Великобритании и Италии.

Также Зеленский встретился впервые с начала полномасштабного вторжения РФ с премьером Индии. Они обсудили гуманитарные вопросы.

Ожидается, что президент встретится и с другими лидерами "Большой семерки", включая президента США Джо Байдена.

Детальнее о визите Зеленского на саммит G7 в Японии - читайте в материале РБК-Украина.

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