Зеленский и Буданов определили акценты, которые важны в процессе переговоров с США

Президент Украины Владимир Зеленский провел совещание с руководителем Главного управления разведки Кириллом Будановым. Определили некоторые акценты, которые важны в процессе переговоров с США.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram главы государства.
По словам Зеленского, Буданов доложил о ситуации с безопасностью, о политической ситуации вокруг Украины и об имеющихся сейчас перспективах.
"Определили некоторые акценты, которые важны в процессе переговоров", - добавил президент.
Напомним, американские и российские чиновники разработали мирный план по завершению войны в Украине. Он состоял из 28 пунктов, большинство из которых противоречат украинским интересам.
23 ноября в Женеве состоялись переговоры украинской и американской делегаций по мирному плану США по завершению войны России против Украины.
После переговоров издание Financial Times сообщило, что документ был существенно сокращен - вместо 28 пунктов в нем осталось 19.
В то же время президент США Дональд Трамп заявил, что план был сокращен до 22 пунктов.
Украинская делегация по итогам встречи сообщила о "общем понимании по ключевым условиям соглашения".
Сегодня стало известно, что украинская делегация отправилась в США для дальнейшего обсуждения мирного плана.
Ожидается, что делегация, в которую входят секретарь СНБО Украины Рустем Умеров и первый заместитель министра иностранных дел Сергей Кислица, встретится со спецпредставителем США Стивом Уиткоффом и зятем президента США Джаредом Кушнером во Флориде.
Ранее на переговоры в США должен был ехать руководитель Офиса президента Андрей Ермак, который возглавлял украинскую делегацию.
Однако вчера утром НАБУ провело у него обыски по делу "Мидас" относительно коррупционного скандала в энергетике. А уже вечером Ермак подал в отставку, которую принял президент Владимир Зеленский.
Сегодня Зеленский утвердил состав делегации, которая будет участвовать в мирных переговорах с США, а также с представителями РФ. Главой украинской делегации он назначил Умерова.