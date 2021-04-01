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Зеленський пов'язав загострення на Донбасі з санкціями проти Медведчука

Автор: РБК-Україна

Президент України Володимир Зеленський вважає, що загострення на Донбасі пов'язано з санкціями проти Віктора Медведчука. Він зазначив, що обмеження проти нардепа є твердою позицією щодо незалежності України і просування до миру.

Про це написав у своєму Telegram-каналі.

"Санкції проти Віктора Медведчука, наша голосна і тверда позиція щодо незалежності України і просування до миру і беззастережна підтримка з боку західних партнерів дратують ворога, який вторгся на Донбас і окупував Крим", - заявив Зеленський.

Він додав, що Україна хотіла б повернутися до умов, коли режим "тиші" діяв ефективніше.

"Це ясно. Як зрозуміло і те, що ми хотіли б повернутися до тих умов, коли режим припинення вогню діяв ефективніше - як з 27 липня 2020 року, коли протягом місяців у нас було в десятки разів менше поранених і загиблих. І ми над цим працюємо", - підкреслив він.

Нагадаємо, 26 березня бойовики з мінометів та іншого озброєння обстріляли позиції Об'єднаних сил біля Шумів. В результаті ворожого обстрілу четверо українських військових загинули, а двоє отримали поранення.

Крім того, 20 лютого РНБО ухвалив рішення запровадити санкції проти Віктора Медведчука та його дружини Оксани Марченко.

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Новини України Віктор МедведчукВолодимир ЗеленськийСанкціїДонбас
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