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Зеленский связал обострение на Донбассе с санкциями против Медведчука

Автор: РБК-Украина

Президент Украины Владимир Зеленский считает, что обострение на Донбассе связанно с санкциями против Виктора Медведчука. Он отметил, что ограничения против нардепа являются твердой позицией относительно независимости Украины и продвижения к миру.

Об этом он написал в своем Telegram-канале.

"Санкции против Виктора Медведчука, наша громкая и твердая позиция относительно независимости Украины и продвижения к миру и безоговорочная поддержка со стороны западных партнеров раздражают врага, вторгшегося на Донбасс и оккупировал Крым", - заявил Зеленский.

Он добавил, что Украина хотела бы вернуться к условиям, когда режим "тишины" действовал эффективнее.

"Это ясно. Как понятно и то, что мы хотели бы вернуться к тем условиям, когда режим прекращения огня действовал эффективнее - как с 27 июля 2020 года, когда в течение месяцев у нас было в десятки раз меньше раненых и погибших. И мы над этим работаем", - подчеркнул он.

Напомним, 26 марта боевики из минометов и другого вооружения обстреляли позиции Объединенных сил возле Шумов. В результате вражеского обстрела четверо украинских военных погибли, а двое - получили ранения.

Кроме того, 20 февраля СНБО приняло решение ввести санкции против Виктора Медведчука и его жены Оксаны Марченко.

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Новости Украины Виктор МедведчукВладимир ЗеленскийСанкцииДонбасс
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