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Зеленский создал военные администрации в Мариуполе и других громадах на Донбассе: список

Среда 16 апреля 2025 22:48
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Зеленский создал военные администрации в Мариуполе и других громадах на Донбассе: список Фото: президент Владимир Зеленский (president.gov.ua)
Автор: Наталья Кава

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о создании десяти военных администраций в Донецкой области.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт Офиса президента.

Во исполнение Закона Украины "О правовом режиме военного положения" постановлено образовать:

  • Кальчицкую сельскую военную администрацию Мариупольского района Донецкой области;
  • Мангушскую поселковую военную администрацию Мариупольского района Донецкой области;
  • Мариупольскую городскую военную администрацию Мариупольского района Донецкой области;
  • Никольскую поселковую военную администрацию Мариупольского района Донецкой области;
  • Старомлиновскую сельскую военную администрацию Волновахского района Донецкой области;
  • Хлебодаровскую сельскую военную администрацию Волновахского района Донецкой области.

Также постановлено образовать на базе военно-гражданских администраций населенных пунктов Донецкой области такие военные администрации населенных пунктов:

  • Волновахскую городскую военную администрацию Волновахского района Донецкой области;
  • Мирненскую поселковую военную администрацию Волновахского района Донецкой области;
  • Ольгинскую поселковую военную администрацию Волновахского района Донецкой области;
  • Сартанскую поселковую военную администрацию Мариупольского района Донецкой области.

"В связи с образованием военных администраций населенных пунктов, указанных в части первой настоящей статьи, полномочия соответствующих военно-гражданских администраций населенных пунктов прекращаются со дня начала осуществления соответствующей военной администрацией своих полномочий", - сказано в указе.

Кто возглавит администрации

Кроме этого на сайте ОП опубликован ряд распоряжений о назначении руководителей администраций:

  • Начальником Никольской поселковой военной администрации Мариупольского района стал Владимир Халабузар.
  • Начальником Хлебодаровской сельской военной администрации Волновахского района стал Михаил Бурнадзе.
  • Начальником Кальчицкой сельской военной администрации Мариупольского района стал Владимир Матяш.
  • Начальником Мангушской поселковой военной администрации Мариупольского района стала Наталья Воробьева. Перед этим президент уволил ее с должности главы Мариупольской районной государственной администрации.
  • Начальником Сартанской поселковой военной администрации Мариупольского района президент назначил Александра Куркчу.
  • Начальником Старомлиновской сельской военной администрации Волновахского района назначена Алена Левтерова.
  • Начальником Ольгинской поселковой военной администрации Волновахского района стал Артем Ефименко.
  • Начальником Мирненской поселковой военной администрации Волновахского района назначена Надежда Сердюкова.

Напомним, по данным Генштаба, на фронте с начала суток 16 апреля произошло 70 боевых столкновений. Российские оккупанты больше всего атаковали на Покровском направлении.

За минувшие сутки потери российской армии составили 1050 солдат. Также вчера украинские бойцы уничтожили 9 танков, 13 боевых бронированных машин, 87 артиллерийских систем, 146 дронов и другую технику врага.

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