Зеленский создал военные администрации в Мариуполе и других громадах на Донбассе: список
Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о создании десяти военных администраций в Донецкой области.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт Офиса президента.
Во исполнение Закона Украины "О правовом режиме военного положения" постановлено образовать:
- Кальчицкую сельскую военную администрацию Мариупольского района Донецкой области;
- Мангушскую поселковую военную администрацию Мариупольского района Донецкой области;
- Мариупольскую городскую военную администрацию Мариупольского района Донецкой области;
- Никольскую поселковую военную администрацию Мариупольского района Донецкой области;
- Старомлиновскую сельскую военную администрацию Волновахского района Донецкой области;
- Хлебодаровскую сельскую военную администрацию Волновахского района Донецкой области.
Также постановлено образовать на базе военно-гражданских администраций населенных пунктов Донецкой области такие военные администрации населенных пунктов:
- Волновахскую городскую военную администрацию Волновахского района Донецкой области;
- Мирненскую поселковую военную администрацию Волновахского района Донецкой области;
- Ольгинскую поселковую военную администрацию Волновахского района Донецкой области;
- Сартанскую поселковую военную администрацию Мариупольского района Донецкой области.
"В связи с образованием военных администраций населенных пунктов, указанных в части первой настоящей статьи, полномочия соответствующих военно-гражданских администраций населенных пунктов прекращаются со дня начала осуществления соответствующей военной администрацией своих полномочий", - сказано в указе.
Кто возглавит администрации
Кроме этого на сайте ОП опубликован ряд распоряжений о назначении руководителей администраций:
- Начальником Никольской поселковой военной администрации Мариупольского района стал Владимир Халабузар.
- Начальником Хлебодаровской сельской военной администрации Волновахского района стал Михаил Бурнадзе.
- Начальником Кальчицкой сельской военной администрации Мариупольского района стал Владимир Матяш.
- Начальником Мангушской поселковой военной администрации Мариупольского района стала Наталья Воробьева. Перед этим президент уволил ее с должности главы Мариупольской районной государственной администрации.
- Начальником Сартанской поселковой военной администрации Мариупольского района президент назначил Александра Куркчу.
- Начальником Старомлиновской сельской военной администрации Волновахского района назначена Алена Левтерова.
- Начальником Ольгинской поселковой военной администрации Волновахского района стал Артем Ефименко.
- Начальником Мирненской поселковой военной администрации Волновахского района назначена Надежда Сердюкова.
Напомним, по данным Генштаба, на фронте с начала суток 16 апреля произошло 70 боевых столкновений. Российские оккупанты больше всего атаковали на Покровском направлении.
За минувшие сутки потери российской армии составили 1050 солдат. Также вчера украинские бойцы уничтожили 9 танков, 13 боевых бронированных машин, 87 артиллерийских систем, 146 дронов и другую технику врага.
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